România începe să fie evaluată prin valoarea pe care o produce

Datele comparative ale indicilor MSCI arată o schimbare importantă în poziționarea pieței de capital românești. Cu un raport între preț și valoarea contabilă de 2,02, România se situează peste piețele din regiune și foarte aproape de economii dezvoltate precum Italia, Franța sau Spania. În același timp, evaluarea pieței românești rămâne sub media europeană și considerabil sub nivelul global.

Această evoluție trebuie privită împreună cu ceilalți indicatori fundamentali. Raportul preț profit de 13,64, inferior celui înregistrat de principalele piețe occidentale, și randamentul dividendului de 3,39% sugerează că evaluarea principalelor companii românești listate este susținută de profitabilitate și de capacitatea acestora de a remunera investitorii. România nu mai poate fi descrisă drept o piață evaluată constant sub valoarea contabilă, iar această schimbare reflectă o etapă nouă în dezvoltarea bursei de la București.

Poziționarea actuală este legată în mare măsură de performanța companiilor din sectoarele bancar și energetic, care au o pondere importantă în structura indicelui MSCI România. Tocmai de aceea, indicatorii trebuie interpretați cu echilibru, având în vedere concentrarea indicelui într-un număr relativ redus de emitenți. Ei descriu cu precădere profilul celor mai mari companii listate, fără a putea fi extinși automat asupra întregii economii românești.

Pentru România, miza următoarei perioade depășește creșterea evaluărilor bursiere. Avem nevoie de o piață mai profundă, mai lichidă și mai diversificată, capabilă să transforme economisirea în investiție și să ofere companiilor resurse pentru dezvoltare. Încrederea se construiește prin transparență, guvernanță solidă, protecția investitorilor și reguli respectate. Progresul pieței de capital trebuie consolidat cu răbdare și responsabilitate, astfel încât fiecare rezultat bun de astăzi să devină temelia unei economii românești mai puternice mâine”.