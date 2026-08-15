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Incendiile fac ravagii în Caraș-Severin: sute de hectare afectate și intervenții în mai multe localități

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Incendiile fac ravagii în Caraș-Severin: sute de hectare afectate și intervenții în mai multe localitățiSursa foto: Facebook/IGSU
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Din cuprinsul articolului

Peste 300 de hectare de pădure și vegetație forestieră din Caraș-Severin au fost afectate de incendii. Pompierii militari, lucrătorii silvici și echipajele aeriene intervin în mai multe zone ale județului, iar cea mai dificilă misiune se desfășoară la Băile Herculane – Domogled, în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, potrivit ISUISU Caraș Severin.

Incendii extinse în Caraș-Severin: Sute de hectare de pădure și vegetație au ars

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a anunțat, sâmbătă seară, că suprafața totală afectată de incendii depășește 300 de hectare.

Cea mai dificilă intervenție are loc în zona Băile Herculane – Domogled, unde flăcările au afectat aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier.

„Aici, focul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 25 de hectare de litieră şi fond forestier. Din cauza terenului accidentat, la faţa locului acţionează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv). Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Herculane pentru coordonare. Până la această oră, sprijinul aerian a fost masiv: primul elicopter a efectuat 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări”, informează ISU Caraș-Severin.

La sol intervin patru militari ai Detașamentului Caransebeș, cu o autospecială ASAS, alături de șapte lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Pompieri

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Pompierii au limitat incendiile din mai multe zone

Echipele de intervenție au reușit să limiteze extinderea flăcărilor în alte trei zone din județ. La Măru a fost afectată cea mai mare suprafață, aproximativ 100 de hectare.

„Intervin patru militari din Caransebeş cu o autospecială APIC. Incendiul este localizat, iar salvatorii au creat un perimetru de siguranţă pentru a proteja locuinţele din apropiere. În această zonă nu s-au înregistrat lucrători silvici sau voluntari SVSU care să ajute la intervenţie. la Pârvova (UAT Lăpuşnicel), un alt incendiu major afectează circa 60 de hectare, iar pentru stingerea lui acţionează şapte militari de la Garda de Intervenţie Bozovici (cu un autoturism de primă intervenţie Duster) şi patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia”, transmite ISU Caraș-Severin.

Incendiul de la Pârvova, în zona administrativ-teritorială Lăpușnicel, afectează aproximativ 60 de hectare. La fața locului intervin șapte militari de la Garda de Intervenție Bozovici și patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia.

Incendiul din Reșița este localizat

În cartierul Secu din Reșița, pompierii au localizat incendiul după ce flăcările au afectat aproximativ 55 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.

„Un echipaj de şase militari de la Detaşamentul Reşiţa supraveghează zona unde încă mai sunt degajări de fum din cauza vegetaţiei uscate şi a copacilor doborâţi. Pompierii au realizat un perimetru de protecţie pentru a preveni reaprinderea”, adaugă ISU Caraș-Severin.

Echipajele mențin supravegherea în zonă pentru a preveni apariția unor noi focare.

Incendiul de la Rusca Montană a fost lichidat

La Rusca Montană, situația este stabilizată, aceasta fiind, potrivit ISU Caraș-Severin, singura zonă în care pericolul a fost îndepărtat complet.

„Incendiul care a mistuit de la izbucnire şi până în prezent o suprafaţă de 62 de hectare a fost lichidat definitiv de către cei patru militari ai Detaşamentului Caransebeş sosiţi cu o autospecială APIC. Autorităţile rămân în alertă maximă şi monitorizează evoluţia tuturor focarelor active din judeţ”, mai arată ISU Caraș-Severin.

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