Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Grecia, după ce autoritățile elene au anunțat un risc ridicat de incendii de vegetație pentru 22 iulie 2026, pe fondul temperaturilor foarte mari.

Avertizarea vizează mai multe regiuni din Grecia, iar românii sunt sfătuiți să fie prudenți și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia a emis o atenționare privind pericolul de incendii de vegetație.

„Pe fondul temperaturilor foarte ridicate care urmează să se înregistreze în data de 22.07.2026, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii. Riscul este în regiunile Attica, Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida) și Peloponez (Argolida, Corint)”, potrivit MAE.

În acest context, cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție și să urmeze instrucțiunile autorităților elene. În cazul în care este necesară intervenția pompierilor, poate fi apelat numărul de telefon 199.

MAE recomandă consultarea paginii Ministerului Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia. Pe site sunt disponibile informații actualizate și un ghid de autoprotecție pentru situațiile în care izbucnesc incendii.

Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească permanent recomandările autorităților și să evite zonele în care sunt impuse restricții.

Românii pot solicita sprijin la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879. Pentru asistență poate fi contactat și Consulatul General al României la Salonic, la numărul +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgente pot apela numărul Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222. Consulatul General al României la Salonic poate fi contactat, în caz de urgență, la numărul +30 690 647 9076.

MAE recomandă și consultarea paginilor mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro. Românii care călătoresc în afara țării pot utiliza și aplicația „Călătoreşte informat”, care oferă recomandări și informații utile pentru deplasările în străinătate.