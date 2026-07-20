Aderarea României la programul Visa Waiver rămâne o prioritate în relația cu Statele Unite, însă reluarea procesului depinde de scăderea ratei de refuz a vizelor, de negocierile politice și de poziția administrației conduse de Donald Trump, a declarat ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu.

Oana Țoiu a declarat că includerea României în programul Visa Waiver continuă să fie o prioritate a relației bilaterale cu Statele Unite, însă avansarea dosarului este condiționată atât de îndeplinirea criteriilor tehnice, cât și de deciziile politice de la Washington.

Ministrul interimar de Externe a amintit că România reușise anterior să coboare rata de refuz a vizelor sub pragul de 3%, necesar pentru accesul în program.

„Visa Waiver este o prioritate în relaţia bilaterală. Aşa cum ştiţi, noi deja reuşisem în relaţia dintre Statele Unite ale Americii şi România să atingem pragul de sub 3% al numărului de refuzuri ale vizelor, un prag necesar pentru a putea să intrăm în programul Visa Waiver şi aici, din nou, trebuie să spun: e foarte important să asigur aceste aprecieri şi pentru mediul de afaceri, care a contribuit foarte mult în această direcţie. A fost un efort interinstituţional major", a declarat Oana Ţoiu, luni seară, la TVR Info.

Oana Țoiu a spus că dosarul este gestionat în prezent de Ministerul Afacerilor Interne, după suspendarea și oprirea procesului în contextul schimbării administrației americane.

Momentul în care România va putea face următorii pași depinde de dialogul politic, de revenirea ratei de refuz sub limita necesară și de politica administrației Trump în privința călătoriilor și controlului la frontieră.

„Din păcate, aşa cum ştiţi, înainte de alegerile prezidenţiale, înainte de alegerile parlamentare, odată cu schimbarea administraţiei, a existat o suspendare şi apoi o oprire a acestui proces (...) El este, în acest moment, la Ministerul Afacerilor Interne gestionat (...) Când o să avanseze mai departe depinde de discuţia politică, cu siguranţă, de coborârea ratei de refuzuri din nou la pragul respectiv, dar şi de administraţia preşedintelui Trump în ceea ce priveşte paradigma pe care aceştia o au faţă de călătorii, faţă de deschiderea graniţei".

Ministrul interimar de Externe a indicat drept principal criteriu tehnic procentul cererilor de viză respinse. România îndeplinea condiția în momentul în care a primit acordul de includere în program. Între timp, rata de refuz a crescut, inclusiv pentru că numeroși români care obținuseră deja vize nu au mai avut nevoie să le reînnoiască.

Autoritățile lucrează în paralel la schimbul de informații privind trecerea frontierelor și la componenta politică a procesului, astfel încât reluarea demersului să fie posibilă atunci când criteriul tehnic va fi îndeplinit din nou.

„Când am avut acordul pentru a intra în programul de Visa Waiver, am îndeplinit acest criteriu de 3%. Acum, pentru că desigur foarte mulţi au obţinut viza în perioada respectivă şi nu şi-au reînnoit-o, că nu a fost necesar, numărul de refuzuri este mai mare, dar lucrăm în paralel la acest palier deschis de informaţii privind trecerea la graniţă şi la palierul politic, astfel încât în momentul în care criteriul tehnic va putea fi îndeplinit din nou, să existe planul politic care să permită asta", a mai declarat Oana Ţoiu.

România a fost inclusă oficial în Programul Visa Waiver al Statelor Unite în ianuarie 2025 și urma să beneficieze, din luna martie, de călătorii transatlantice fără obținerea prealabilă a unei vize.

Administrația Trump a suspendat însă, în martie, aplicarea deciziei privind România.

În luna mai 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a decis reconsiderarea includerii țării în program, deși România îndeplinise condițiile prevăzute de legislația americană.