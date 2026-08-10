Trei copii au fost identificați de polițiști după ce au așezat pe calea ferată, în zona stației CF Petroșani, un dispozitiv pentru manevrarea unui macaz, dar și o placă de beton. Obiectele au ajuns în calea unui tren de marfă și au fost lovite de garnitură. Incidentul a fost sesizat Poliției Transporturi Hunedoara la data de 9 august, după ce angajații feroviari au descoperit obiectele pe linie.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara, au fost identificați trei copii suspectați că au provocat incidentul.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara au fost sesizaţi, la data de 9 august a.c., cu privire la faptul că în zona staţiei CF Petroşani, persoane necunoscute ar fi amplasat o dală de beton pe mecanismul de rulare şi ar fi ridicat un capac de protecţie de la mecanismul de schimbare a unui macaz. Ulterior, obiectele respective ar fi fost lovite de un tren de marfă aparţinând unui operator feroviar”, potrivit IPJ Hunedoara.

Verificările au fost realizate în prezența reprezentanților legali, având în vedere vârsta celor identificați.

„Verificările au fost continuate în prezenţa reprezentanţilor legali, în cauză fiind aplicată sancţiune contravenţională în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. În vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru distrugerea sau semnalizarea falsă”, mai arată IPJ Hunedoara.

În acest caz, autoritățile au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 200 de lei, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Hunedoara.

În paralel, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Obiectele au fost amplasate pe calea ferată din stația CF Petroșani, iar ulterior au fost lovite de un tren de marfă aparținând unui operator feroviar.