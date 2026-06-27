Canicula afectează mersul trenurilor. Durata timpului s-a dublat

Canicula afectează mersul trenurilor. Circulația feroviară este afectată sâmbătă dimineață în Gara de Nord București, pe fondul valului de caniculă care lovește România. La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări indica întârzieri mari pentru trenuri din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.

Traficul feroviar este afectat, sâmbătă dimineață, de întârzieri importante în Gara de Nord București, în contextul temperaturilor extreme înregistrate în România.

La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări afișa întârzieri pentru trenuri care veneau sau plecau spre mai multe orașe, printre care Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.

Una dintre cele mai mari întârzieri a fost înregistrată pe ruta Craiova-București. Un tren de pe această relație avea aproape cinci ore întârziere, deși durata normală a călătoriei este de aproximativ patru ore.

Întârzierile nu au fost consemnate doar la sosiri, ci și la plecările din Gara de Nord. Trenul IR 16013 București Nord – Craiova, care era programat să plece la ora 07:59, apărea pe tabelă cu 100 de minute întârziere.

În mod normal, această cursă parcurge traseul București Nord – Craiova în 3 ore și 51 de minute, iar sosirea era programată la ora 11:50. Tot la plecări, trenul IRN 14302 către Constanța figura cu 90 de minute întârziere, în timp ce un tren spre Brașov avea o întârziere de 50 de minute.

La sosiri, tabela indica întârzieri importante pentru mai multe garnituri: 150 de minute pentru un tren din Satu Mare, 120 de minute pentru un tren din Craiova, 110 minute pentru un tren din Arad și 60 de minute pentru o altă cursă venită din Craiova.

CFR Călători a anunțat încă de vineri că temperaturile extreme pot afecta circulația trenurilor și pot duce la întârzieri.

Compania a explicat că restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, pentru protejarea căii ferate și pentru menținerea siguranței traficului. Aceste măsuri pot prelungi durata de parcurs a trenurilor.

CFR Călători a mai arătat că, la temperaturi exterioare de peste 35 de grade la umbră, valorile resimțite în zonele expuse direct la soare pot fi mult mai mari, inclusiv în apropierea trenurilor.

În aceste condiții, instalațiile de climatizare pot funcționa cu randament redus sau pot trece în regim de ventilație, pentru protejarea echipamentelor.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 26 iunie, ora 10:00 – 30 iunie, ora 21:00, pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 32 și 40 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe zone ale țării.

Pentru trenurile care circulă spre litoral, situația este complicată și de problemele recente apărute pe Magistrala 800.

CFR Călători a anunțat vineri o întrerupere temporară a circulației în zona Fetești, după un incident produs la pantograful unei locomotive de marfă. Incidentul a dus la oprirea alimentării cu tensiune și la staționarea mai multor trenuri de călători.