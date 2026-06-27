Ziua de sâmbătă aduce temperaturi sufocante în cea mai mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură se va intensifica, în special în regiunile intracarpatice, unde canicula se va extinde, iar disconfortul termic va deveni accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU), utilizat pentru evaluarea stresului termic asupra organismului, va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități în vestul și nord-vestul țării, dar și local în celelalte regiuni.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde mercurul din termometre va urca până la 38-39 de grade Celsius. La polul opus, pe litoral, maximele vor fi mai suportabile, de aproximativ 25-26 de grade, datorită influenței Mării Negre.

Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării. Totuși, în a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali, Oltenia și nord-vestul Munteniei sunt așteptate înnorări temporare, însoțite pe alocuri de averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 5 și 10 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul fenomenelor de instabilitate atmosferică sunt posibile intensificări de scurtă durată, cu rafale de până la 40-45 km/h.

Temperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade în Dealurile de Vest, iar în multe zone din regiunile intracarpatice se vor înregistra nopți tropicale, cu valori care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius.

În București, vremea va rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat pe parcursul zilei. După-amiaza și seara, indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge în jurul pragului critic de 80 de unități.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 32-34 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va încadra între 18 și 20 de grade Celsius.