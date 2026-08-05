România, între caniculă și furtuni. ANM a emis noi alerte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de furtuni pentru peste trei sferturi din țară, valabilă joi. Meteorologii avertizează că sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. În același timp, România rămâne sub o informare de caniculă și disconfort termic accentuat până sâmbătă dimineață, vremea urmând să alterneze între temperaturi foarte ridicate și episoade de instabilitate atmosferică.

Potrivit ANM, joi, între orele 12:00 și 21:00, instabilitatea atmosferică va cuprinde nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureșul, Crișana, Banatul, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și zonele montane.

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe suprafețe restrânse viteza vântului poate depăși 80 km/h. De asemenea, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar în special în zonele montane pot depăși 30-50 l/mp.

Meteorologii atrag atenția că fenomene specifice instabilității atmosferice se pot produce, pe arii restrânse, și în restul țării.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 5 august, ora 10:00 - 9 august, ora 10:00, care anunță val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, alternate cu episoade de vreme instabilă.

Miercuri, joi și vineri, valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, acesta va pierde din intensitate și se va restrânge spre sud-vestul și sudul teritoriului.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în numeroase regiuni.

Miercuri și joi, temperaturile maxime vor varia între 29 și 31 de grade pe litoral și vor urca până la 40-41 de grade în Câmpia de Vest.

Vineri și sâmbătă, vremea se va răci treptat, însă în sud-vest și sud se vor mai înregistra maxime de 36-38 de grade.

Nopțile vor rămâne tropicale în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Potrivit prognozei ANM, perioade de instabilitate atmosferică sunt așteptate miercuri, în special în Carpații Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord și local în restul regiunilor, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, precum și local în centru, sud și sud-vest.

Aceste fenomene se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, grindină.

În perioade scurte, cantitățile de apă vor ajunge la 10-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 40-50 l/mp.