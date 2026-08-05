Doi tineri, dintre care unul minor, au fost reținuți după ce ar fi furat 14 tablete dintr-o școală gimnazială din județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, aceștia au intrat mascați în unitatea de învățământ, după ce au dezactivat sistemul de supraveghere video. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu.

Investigația a fost deschisă după furtul comis la începutul lunii iulie, în școala din satul Luncani, comuna Luna.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în data de 4 iulie a.c., în intervalul orar 21.00–23.00, cei doi, având feţele acoperite, ar fi pătruns fără drept în incinta unei şcoli gimnaziale din localitatea Luncani, comuna Luna, după ce ar fi scos din funcţiune sistemul de supraveghere video. Ulterior, din laboratorul de informatică, aceştia ar fi sustras 14 dispozitive electronice de tip tabletă”, informează, miercuri, Poliţia judeţeană Cluj.

Marți, 4 august, polițiștii, sprijiniți de jandarmi, au făcut două percheziții domiciliare la locuințele suspecților. Oamenii legii au ridicat mai multe probe și o parte dintre tabletele furate din școală.

Potrivit Poliției, aproximativ 70% din prejudiciul produs a fost recuperat.

Cei doi tineri, unul în vârstă de 18 ani și un minor, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Recent, o sală de jocuri de noroc din Galați a fost ținta unui jaf, după ce un bărbat cu fața acoperită a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu încasările, estimate la aproximativ 10.000 de lei.

Incidentul s-a petrecut puțin după ora 01:00, într-o sală de jocuri situată pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Galați. Sub amenințarea armei albe, angajata i-a înmânat atacatorului banii, fără a fi rănită.

Imediat după ce agresorul a părăsit locația, femeia a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat autoritățile.