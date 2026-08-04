Elevii se vor întoarce în bănci luni, 7 septembrie 2026, când începe noul an școlar. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial, anul școlar 2026–2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și va fi organizat în cinci module, separate de perioade de vacanță.

Din punct de vedere administrativ, anul școlar începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027. Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de cursuri va fi vineri, 18 iunie 2027, în timp ce elevii din clasele terminale vor încheia școala mai devreme.

Primul modul se desfășoară între luni, 7 septembrie, și vineri, 23 octombrie 2026. După această perioadă urmează vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul începe pe 2 noiembrie 2026 și se termină marți, 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie.

Al treilea modul începe pe 11 ianuarie 2027 și se încheie la date diferite, în funcție de județ. Inspectoratele școlare vor decide perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”. Aceasta va avea o durată de o săptămână și va fi programată în intervalul 15 februarie–7 martie 2027.

În funcție de decizia fiecărui inspectorat, vacanța poate avea loc în una dintre următoarele perioade:

15–21 februarie;

22–28 februarie;

1–7 martie.

Elevii vor reveni la cursuri pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, în funcție de calendarul stabilit în fiecare județ.

Modulul al patrulea începe după vacanța mobilă și se termină vineri, 23 aprilie 2027. Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar cursurile vor fi reluate miercuri, 5 mai.

Cel de-al cincilea modul începe pe 5 mai 2027 și se încheie vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie, și se va încheia duminică, 5 septembrie 2027.

Calendarul aprobat de Ministerul Educației prevede date diferite de încheiere a cursurilor pentru anumite categorii de elevi.

Clasele a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027.

Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie 2027, iar pentru majoritatea elevilor ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027.

Elevii din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile prevăzute de ordinul ministerial, precum și cei din învățământul profesional, vor termina cursurile pe 25 iunie 2027. În cazul învățământului postliceal, durata anului școlar este stabilită prin planurile de învățământ.

Pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a educației, nu vor fi organizate cursuri.

În plus, elevii vor avea liber și în zilele declarate sărbători legale sau în alte zile nelucrătoare prevăzute de lege ori de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc în intervalul 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027.

Fiecare program va avea o durată de cinci zile lucrătoare consecutive, iar unitățile de învățământ vor decide perioada exactă. Cele două programe trebuie organizate în module diferite.

Vacanțele din anul școlar 2026–2027 sunt următoarele: