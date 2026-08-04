Persoanele care au grijă acasă de un părinte, bunic sau alt vârstnic dependent pot beneficia de o indemnizație, însă sprijinul nu este acordat automat la nivel național. Acesta poate fi oferit prin serviciile publice de asistență socială, după evaluarea situației și în funcție de fondurile disponibile la nivelul autorităților locale, potrivit Ministerului Muncii. Legislația permite încheierea unui contract între îngrijitorul informal și serviciul public de asistență socială, măsură care face parte din Strategia privind îngrijirea de lungă durată 2023-2030.

Potrivit legislației, îngrijitorul informal poate încheia un contract cu serviciul public de asistență socială și poate beneficia de un program de lucru redus la jumătate de normă.

De asemenea, acesta poate primi o indemnizație finanțată din fonduri europene, bugetul de stat și bugetele locale. Valoarea sprijinului este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit pentru un îngrijitor la domiciliu, gradația 0.

Aplicarea programului se face etapizat prin autoritățile locale, în funcție de organizarea serviciilor sociale și de resursele disponibile.

România se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației. La 1 ianuarie 2026, aproximativ 4,08 milioane de persoane aveau vârsta de cel puțin 65 de ani, cu 36,6% mai multe decât numărul copiilor cu vârste de până la 14 ani.

Estimările incluse în Strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă 2023-2030 arată că, până în 2050, persoanele vârstnice ar putea reprezenta 27,7% din populația României, iar ponderea celor cu vârsta de peste 80 de ani va continua să crească.

În numeroase localități, locurile disponibile în cămine și serviciile specializate de îngrijire sunt insuficiente, iar familiile întâmpină dificultăți atunci când un vârstnic nu se mai poate descurca singur.

Legislația stabilește că internarea într-un cămin pentru persoane vârstnice reprezintă o măsură excepțională. Prioritate au cazurile în care îngrijirea medicală nu poate fi asigurată la domiciliu, persoana nu se poate gospodări singură sau nu are aparținători care să îi ofere sprijin.

Strategia națională urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și extinderea acestora inclusiv în comune și orașe mici.

Persoana care dorește să beneficieze de acest sprijin trebuie să încheie un contract cu serviciul public de asistență socială.

Autoritățile locale evaluează gradul de dependență al vârstnicului și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Modelul contractului dintre îngrijitorul informal și serviciul public de asistență socială a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 955/2023.

Ordinul stabilește modelul contractului, însă dreptul la program redus și la indemnizație este reglementat prin legislația aplicabilă.

Nevoia de sprijin pentru persoanele în vârstă este tot mai mare. În primele șase luni din 2026, Telefonul Vârstnicului a înregistrat 4.425 de apeluri din întreaga țară.

Cele mai multe solicitări au vizat informații despre serviciile disponibile, îngrijirea persoanelor dependente, sprijinul material sau financiar și consilierea emoțională, potrivit datelor Fundației Regale Margareta a României, care administrează această linie socială.