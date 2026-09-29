Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a virat, în luna septembrie, fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august 2026. Milioane de copii, părinți, persoane cu dizabilități și familii cu venituri reduse au beneficiat de aceste ajutoare, potrivit datelor publicate de ANPIS.

Cea mai mare sumă a fost direcționată către plata alocațiilor de stat pentru copii. ANPIS a virat peste 1,139 miliarde de lei pentru 3.385.783 de beneficiari.

Pentru indemnizația de creștere a copilului au fost alocate 577,323 milioane de lei, suma fiind distribuită către 145.131 de beneficiari. Alte 53,12 milioane de lei au fost plătite pentru 69.738 de persoane care primesc stimulentul de inserție.

De asemenea, 27.205 beneficiari ai alocației de plasament au primit, în total, 35,546 milioane de lei.

O altă categorie importantă a plăților a fost reprezentată de beneficiile acordate persoanelor cu dizabilități. Pentru indemnizațiile lunare destinate persoanelor cu handicap grav au fost virate 189,04 milioane de lei, pentru 357.357 de beneficiari.

Persoanele cu handicap accentuat au primit 137,420 milioane de lei, suma fiind destinată unui număr de 392.630 de beneficiari.

În ceea ce privește bugetul personal complementar lunar pentru adulții cu handicap, ANPIS a plătit 71,114 milioane de lei pentru persoanele cu handicap grav și 57,323 milioane de lei pentru cele cu handicap accentuat. Alte 7,567 milioane de lei au fost distribuite către 94.589 de beneficiari cu handicap mediu.

Au fost acordate și ajutoare pentru familiile sau reprezentanții legali ai copiilor cu dizabilități. Astfel, 55.468 de beneficiari ai bugetului personal complementar pentru copiii cu handicap grav au primit 30,396 milioane de lei, în timp ce pentru copiii cu handicap accentuat au fost plătite 4,428 milioane de lei către 11.156 de beneficiari. Alte 3,313 milioane de lei au revenit unui număr de 16.651 de beneficiari pentru copiii cu handicap mediu.

Totodată, 32.992 de beneficiari ai indemnizației pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav au primit 89,045 milioane de lei.

Printre beneficiile achitate în septembrie s-au numărat și ajutoarele destinate persoanelor și familiilor aflate în situații vulnerabile.

Pentru venitul minim de incluziune, ANPIS a virat 189,807 milioane de lei, suma fiind acordată unui număr de 257.420 de beneficiari.

Alte plăți au vizat persoanele care au nevoie de sprijin pentru hrană. Astfel, 3,418 milioane de lei au fost alocate pentru 3.729 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză.

De asemenea, 131.703 lei au fost plătiți pentru 129 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru copii, acordată potrivit Legii nr. 448/2006.

Prin intermediul agențiilor teritoriale, ANPIS gestionează plata și controlul fondurilor destinate sistemului de asistență socială, urmărind acordarea drepturilor financiare conform calendarului stabilit.

Potrivit instituției, peste șapte milioane de persoane și familii beneficiază de sprijin prin intermediul agenției. Plățile includ alocații pentru copii, indemnizații, stimulente și ajutoare financiare destinate persoanelor cu dizabilități sau celor cu venituri reduse.