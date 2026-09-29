Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis marți seară un mesaj înaintea votului de învestire a Guvernului, programat miercuri, la ora 13:00, în Parlament. Acesta a afirmat că votul parlamentarilor va decide dacă România va depăși criza politică și va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă instabilitatea va continua.

Pe Facebook, premierul desemnat le-a transmis românilor că votul de miercuri va avea un rol important pentru viitorul guvernării și pentru începerea aplicării programului propus.

„Dragi români, mâine, Parlamentul României va vota. Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică”, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat le-a mulțumit cetățenilor pentru susținerea oferită în ultimele două săptămâni și a prezentat principalele demersuri făcute după desemnarea sa de către președintele României.

„Vreau să răspund sprijinului pe care mi l-ați dat, spunându-vă exact ce am făcut în aceste două săptămâni și ce voi face de mâine încolo. Imediat ce am fost desemnat de către președintele României, m-am apucat de lucru la Programul de guvernare, fiindcă am spus dintotdeauna: ideile, programul, ceea ce facem pentru oameni contează mai mult decât funcțiile (…) am prezentat public o listă de miniștri competenți, integri, capabili să implementeze programul de guvernare”, a adăugat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a făcut referire și la audierile candidaților pentru portofoliile ministeriale, apreciind prestația acestora în fața comisiilor parlamentare. Premierul desemnat consideră că miniștrii propuși sunt pregătiți să pună în aplicare măsurile incluse în programul de guvernare.

Acesta a vorbit și despre modul în care intenționează să colaboreze cu Parlamentul, în eventualitatea în care Guvernul va primi votul de încredere. Mureșan a declarat că va lua în considerare propunerile parlamentarilor din opoziție, dacă acestea sunt fezabile și pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Executivului.

„Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că, dacă Guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar şi, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Naţional Liberal, al USR şi al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziţie, le vom asculta ideile bune pentru România şi le vom implementa, dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte şi dacă sunt realiste. Mâine votul va fi unul important şi prin votul de mâine vom vedea dacă reuşim să depăşim criza politică şi dacă reuşim să ne apucăm de treabă”, a adăugat premierul desemnat.

Premierul desemnat a mai spus că își dorește să le prezinte atât parlamentarilor, cât și cetățenilor viziunea sa pentru România, în cazul în care va obține votul de încredere.

Votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan este programat miercuri, la ora 13:00, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului. Pentru a obține învestirea, Executivul are nevoie de 233 de voturi.

În acest moment, premierul desemnat se bazează pe susținerea parlamentarilor PNL, USR și UDMR, însă PSD și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul propus.