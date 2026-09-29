Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a exprimat susținerea pentru Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Formațiunea contestă orice posibilă legătură între măsura dispusă de instanță și votul de învestire a Guvernului propus de Siegfried Mureșan, programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

AUR a transmis marți un mesaj public după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen pentru 30 de zile. Decizia este definitivă în ceea ce privește măsura preventivă, fără a reprezenta o hotărâre asupra vinovăției celor doi.

Reprezentanții partidului susțin că drepturile fostului candidat trebuie respectate pe tot parcursul procedurilor judiciare și invocă prezumția de nevinovăție.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției”, a transmis partidul, într-o postare pe Facebook.

Formațiunea a făcut referire și la votul de învestire a Guvernului propus de Siegfried Mureșan, programat miercuri în Parlament. AUR sugerează că momentul deciziei privind arestarea preventivă ar putea avea legătură cu negocierile politice pentru obținerea majorității parlamentare, fără a prezenta dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Partidul susține că măsura dispusă de instanță nu îi va modifica poziția față de noul Executiv și respinge posibilitatea de a-și schimba opțiunea de vot sub presiune.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune”, a adăugat partidul din opoziție.

Reprezentanții formațiunii au susținut că arestarea preventivă este o măsură procesuală și nu echivalează cu o condamnare. AUR a criticat, totodată, posibilitatea ca dosarul să fie folosit în scopuri politice.

„Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.… Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, a mai precizat AUR.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, printr-o presupusă schemă care ar fi implicat obținerea unei linii de credit. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare.