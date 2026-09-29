Relațiile dintre conducerile forurilor fotbalistice europene și mondiale au atins un nou punct critic. În cadrul adunării generale a Asociației Cluburilor Europene (EFC), președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a lansat un atac dur la adresa omologului său de la FIFA, Gianni Infantino, cerând din nou înlăturarea acestuia. În același timp, șeful PSG și al EFC, Nasser al-Khelaifi, și-a exprimat susținerea fermă pentru sloven, solicitându-i public să candideze pentru un nou mandat la șefia fotbalului european, conform news.ro.

Evenimentele s-au desfășurat marți după-amiază, la Copenhaga, unde Gianni Infantino fusese invitat, dar a ales să nu participe. În absența liderului FIFA, Aleksander Ceferin a criticat vehement acțiunile și deciziile luate de conducerea forului mondial, enumerând o serie de măsuri contestate ale italianului de origine elvețiană.

„E timpul să spunem: «Ajunge!»”, a declarat el cu vehemenţă, după ce a enumerat „loviturile sub centură” ale italianului de origine elveţiană. „Imaginaţi-vă că se discută pe la spatele vostru pentru a vă vinde patrimoniul, imaginaţi-vă că se acordă un premiu pentru pace fără să vi se spună nimic în prealabil”.

Oficialul sloven s-a referit astfel la inițiativa FIFA privind cedarea unei părți din drepturile Cupei Mondiale către fonduri private de investiții, dar și la distincția acordată de Infantino președintelui american Donald Trump.

Continuând discursul, președintele UEFA a subliniat că viitorul sportului rege nu poate fi negociat pe ascuns sau supus intereselor financiare private.

„Fotbalul este mai mare decât oamenii care îl conduc. Nimeni nu are dreptul să-i vândă viitorul. Fotbalul nu este de vânzare. Nici astăzi, nici mâine.”

Pentru a evidenția problemele actuale de guvernanță de la nivelul FIFA, Ceferin a recurs la o metaforă inspirată din literatura clasică, comparându-l pe Gianni Infantino cu personajul principal din povestea scrisă de Hans Christian Andersen, „Hainele noi ale împăratului”.

„Cu toţii cunoaştem această poveste. Un împărat este convins că poartă haine magnifice, haine pe care, potrivit lui, doar proştii sau cei incapabili nu le pot vedea”, a declarat el. „Curtea sa se preface că crede această poveste până când un copil spune cu voce tare ceea ce toată lumea poate vedea: împăratul este gol”.

Liderul UEFA a explicat de ce planurile de deschidere a FIFA către investitorii financiari privați reprezintă un pericol pentru întreaga comunitate fotbalistică, amintind de încercarea eșuată a președintelui FIFA de a vinde din activele importante.

„Imaginaţi-vă că unul dintre directorii voştri de vârf negociază în secret vânzarea unuia dintre bijuteriile coroanei voastre, iar consiliul vostru de administraţie, jucătorii şi suporterii voştri nu ştiu nimic despre asta. Odată ce aţi afla, ce ar face consiliul dumneavoastră?”, a declarat marţi la Copenhaga liderul UEFA.

În cadrul aceluiași eveniment de la Copenhaga, președintele Asociației Europene a Cluburilor (EFC), Nasser al-Khelaifi, și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru Aleksander Ceferin. Liderul clubului Paris Saint-Germain i-a cerut în mod direct slovenului în vârstă de 58 de ani să își continue proiectele la cârma forului european.

„Fotbalul are nevoie de lideri de seamă ca tine şi, în numele celor peste 900 de cluburi din EFC, te rugăm să-ţi depui din nou candidatura la preşedinţie anul viitor”, a declarat Nasser al-Khelaïfi.

Aleksander Ceferin se află la conducerea UEFA din septembrie 2016, fiind reales în funcție în anii 2019 și 2023. Deși mandatul său actual expiră în anul 2027, slovenul a evitat până în prezent să confirme clar dacă va candida din nou, după ce inițial indicase că ar putea renunța.

Nasser al-Khelaifi s-a poziționat în mod constant alături de conducerea UEFA în opoziția față de proiectele de comercializare ale FIFA. Cu toate acestea, Ceferin a precizat recent, într-un interviu acordat pentru podcastul britanic „The Rest is Politics”, că nu intenționează să candideze împotriva lui Infantino la alegerile prezidențiale FIFA din martie 2027, unde italianul de 56 de ani rămâne singurul candidat înscris.

Deși nu i-a menționat explicit numele lui Infantino, președintele EFC și al celor de la PSG a criticat modul în care este administrat fotbalul la nivel internațional și a pledat pentru principii solide de conducere.

„Este cu adevărat trist să vedem situaţia actuală. În loc să îmbunătăţim sportul nostru, ne pierdem timpul gestionând probleme şi dificultăţi. Fotbalul funcţionează atunci când ne ascultăm unii pe alţii. Când dăm dovadă de transparenţă între noi. Dar, mai ales, când suntem oneşti”, a subliniat preşedintele PSG.