Liderul UEFA, Aleksander Ceferin, alături de omologul său de la CONCACAF, Victor Montagliani, au solicitat o verificare independentă a rezervelor financiare administrate de FIFA. Totodată, cei doi oficiali au înaintat o propunere prin care fiecare dintre cele 211 asociații membre ale forului mondial să primească un sprijin financiar suplimentar de cel puțin 10 milioane de dolari în intervalul 2027-2030, conform unei scrisori oficiale analizate de Reuters.

Suma totală recomandată prin această inițiativă se ridică la aproximativ 2,1 miliarde de dolari. Acest buget ar urma să completeze fondurile care sunt alocate deja prin intermediul programului tradițional FIFA Forward, după cum au indicat cei doi șefi de confederații regionale, care ocupă și funcțiile de vicepreședinți ai FIFA, în documentul adresat președintelui Gianni Infantino.

Contextul acestei solicitări vine după ce planul FIFA Forward Enterprise (FFE) le-a fost prezentat federațiilor membre ca o strategie prin care o parte din drepturile comerciale ale competițiilor FIFA urma să fie cedată unor investitori privați din exterior. Obiectivul declarat era atragerea unor resurse financiare considerabil mai mari pentru dezvoltarea disciplinei sportive la nivel global.

Totuși, proiectul FFE a fost abandonat rapid din cauza reacțiilor negative din lumea fotbalului, într-o perioadă în care Gianni Infantino se pregătește să candideze pentru un nou mandat, iar opoziția întâmpină dificultăți în desemnarea unui contracandidat pentru scrutinul programat în martie 2027.

Evaluarea situațiilor financiare publicate de forul mondial i-a determinat pe Ceferin și Montagliani să pună la îndoială utilitatea tranzacției FFE.

„Analiza noastră ridică acum o întrebare importantă: dacă tranzacţia propusă a fost necesară pentru a pune la dispoziţia autorităţilor de marketing resurse mai mari”, se arată în scrisoare.

Conform estimărilor prezentate în scrisoare, FIFA urmează să încheie ciclul 2023-2026 cu rezerve financiare record de aproximativ 6 miliarde de dolari. În acest context, autorii inițiativei susțin că forul mondial are deja capacitatea internă de a redirecționa sume substanțial mai mari către asociațiile naționale, fără a apela la soluții externe.

Planul propus de cei doi vicepreședinți presupune alocarea a cel puțin 10 milioane de dolari pentru fiecare asociație membră în ciclul 2027-2030, bani destinați exclusiv investițiilor în infrastructură și proiectelor de dezvoltare. Această alocare specială nu ar afecta bugetul curent al programului FIFA Forward, care ar continua să funcționeze la capacitate maximă.

Calculul financiar arată că, chiar și după distribuirea celor 2,1 miliarde de dolari, rezervele FIFA nu ar coborî sub pragul de 1,5 miliarde de dolari în niciun moment al următorului ciclu. Nivelul menținut este cu aproape 50% mai mare decât valoarea minimă de siguranță pe care FIFA și-a stabilit-o inițial în bugetul aferent perioadei 2023-2026.

Inițiatorii au precizat că datele folosite reprezintă o analiză preliminară, realizată prin combinarea rezultatelor financiare oficiale din perioada 2022-2025 cu estimări pentru 2026 și previziuni pentru perioada 2027-2030. Din acest motiv, este solicitată o verificare independentă, cu acces complet la datele contabile, înainte ca orice recomandare formală să parcurgă etapele de guvernanță.

Scrisoarea menționează că, după clarificarea bilanțului financiar de la finalul anului, Consiliul FIFA va putea decide dacă există spațiu pentru o redistribuire mai generoasă a fondurilor și dacă o plată similară va fi posibilă și în ciclul 2031-2034.

Demersul este prezentat drept o problemă fundamentală de guvernanță, subliniindu-se că federațiile naționale nu ar trebui puse în situația de a alege între obținerea fondurilor de dezvoltare și accesul la o evaluare obiectivă a proiectelor financiare ale FIFA.

„Dezvoltarea este o responsabilitate instituţională a FIFA, nu o chestiune de discreţie individuală”, se menţionează în scrisoare.

Aleksander Ceferin și Victor Montagliani au propus ca toate confederațiile continentale să finalizeze această evaluare comună și să stabilească exact nivelul rezervelor care pot fi eliberate direct către asociațiile membre. Recomandările finale urmează să fie supuse dezbaterii la următoarea ședință a Consiliului FIFA, cei doi anunțând că vor cere susținerea președinților celorlalte patru foruri regionale.