Președinta Federației Engleze de Fotbal (FA) și vicepreședinta FIFA, Debbie Hewitt, i-a cerut președintelui forului mondial, Gianni Infantino, să publice documentele referitoare la planul abandonat de vânzare a unei participații comerciale din Cupa Mondială către investitori privați, precum și cele privind suspendarea atacantului american Folarin Balogun. Informația a fost confirmată joi de o sursă din cadrul FA pentru Reuters.

Potrivit relatării Reuters, Hewitt i-a transmis o scrisoare lui Infantino și secretarului general al FIFA, Mattias Grafstrom, în care a solicitat și o evaluare independentă a planului abandonat. Scrisoarea a fost trimisă înaintea următoarei ședințe a Consiliului FIFA, programată pentru 15 octombrie.

Infantino a intrat sub presiune după ce a prezentat propunerea de vânzare către investitori privați a unei participații comerciale din Cupa Mondială. Planul a provocat opoziția mai multor confederații, între care UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și CONCACAF.

FIFA a abandonat ulterior proiectul, cunoscut sub numele de FIFA Forward Enterprise, iar forul mondial a anunțat că va prezenta Consiliului o evaluare a propunerii retrase. FIFA a precizat miercuri că această evaluare urmează să fie prezentată Consiliului, după criticile privind lipsa unor răspunsuri referitoare la proiect.

Hewitt solicită însă publicarea documentelor și informațiilor referitoare la plan și susține, potrivit relatării The Times, realizarea unei evaluări independente.

În aceeași scrisoare sunt solicitate documente și comunicări referitoare la decizia FIFA de a suspenda pentru un an executarea sancțiunii primite de atacantul american Folarin Balogun.

Balogun a primit un cartonaș roșu în victoria Statelor Unite, scor 2-0, cu Bosnia și Herțegovina, în șaisprezecimile Cupei Mondiale din 2026. Sancțiunea de un meci ar fi însemnat că atacantul nu putea evolua în partida din optimile de finală cu Belgia.

Ulterior, președintele SUA, Donald Trump, l-a contactat pe Infantino și i-a cerut revizuirea sancțiunii. FIFA a suspendat executarea acesteia pentru un an, ceea ce i-a permis lui Balogun să joace împotriva Belgiei. Statele Unite au pierdut partida cu 4-1.

Solicitarea lui Hewitt aduce astfel în discuție două decizii FIFA care au generat controverse în ultimele luni: planul privind investițiile private în drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și modul în care a fost modificată sancțiunea lui Balogun.

Următoarea ședință a Consiliului FIFA este programată pentru 15 octombrie. FIFA nu a oferit deocamdată un punct de vedere cu privire la solicitarea formulată de Hewitt.uvernul și să ceară votul de încredere al Parlamentului.