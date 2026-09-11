Președintele FIFA, Gianni Infantino, poate conta pe suficiente voturi pentru a fi reales la conducerea forului fotbalistic mondial. Această realitate îi obligă pe adversarii săi să își schimbe strategia și să se concentreze pe limitarea puterilor sale, o schimbare radicală de situație la doar câteva săptămâni după ce personalități din lumea fotbalului considerau că poziția sa este de neclintit, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiarizate cu discuțiile din culise, conform Reuters.

În urmă cu trei săptămâni, credeam că e terminat, a declarat o sursă din lumea fotbalului internațional, care deține informații din prima mână despre discuțiile dintre înalții oficiali, referindu-se la șansele lui Infantino de a-și păstra funcția. Ceea ce nu mi-am dat seama era cât de solide sunt relațiile pe care le-a construit după 10 ani la putere, relații care sunt aproape indestructibile.

Infantino, în vârstă de 56 de ani, de origine elvețiano-italiană, s-a confruntat anul acesta cu cea mai mare provocare a mandatului său. Tensiunile au apărut în urma eșecului propunerii sale de a vinde investitorilor privați o participație de 20% la competițiile FIFA, inclusiv la Cupa Mondială. Planul a stârnit o opoziție acerbă, UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și CONCACAF din America de Nord numărându-se printre organizațiile care au cerut schimbări la vârful FIFA.

De atunci, mai multe federații naționale europene și-au retras sprijinul pentru realegerea lui Infantino, Franța fiind cea mai recentă care a făcut acest pas. Deși secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a deplâns ceea ce a numit seria tristă și reprobabilă de evenimente care a dus la abandonarea proiectului, el și-a reafirmat ulterior sprijinul deplin pentru Infantino după o ședință de criză desfășurată la Rabat.

Pe măsură ce criza imediată s-a estompat, calculele electorale au devenit din ce în ce mai descurajante, susțin oponenții realegerii lui Infantino. Până în prezent, înaintea alegerilor din martie, nu a apărut niciun contracandidat capabil să obțină un sprijin suficient în rândul celor 211 de asociații membre ale FIFA. Infantino se bucură în continuare de o susținere puternică din partea națiunilor mai mici și a unor blocuri importante din afara Europei. La Congresul FIFA, fiecare asociație națională are un vot, ceea ce înseamnă că orice provocare de succes necesită o coaliție care să se extindă mult dincolo de cei 55 de membri ai forului european UEFA.

În aceste condiții, adversarii lui Infantino se confruntă cu un calcul potențial periculos: provocarea președintelui și o eventuală înfrângere ar putea să-i consolideze, mai degrabă decât să-i slăbească, controlul asupra FIFA.

Cred că direcția s-a schimbat, a declarat sursa citată. Pentru UEFA, riscul de a merge la vot și a nu câștiga este și mai mare.

Președintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, este considerat de personalități marcante din fotbal drept unul dintre puținii candidați potențiali capabili să formeze coaliția interconfederațională necesară pentru a-l învinge pe Infantino. Surse care cunosc situația consideră că Al-Khelaifi ar putea reprezenta o provocare serioasă, însă acesta s-a retras din cursă, declarând prin intermediul unui purtător de cuvânt că nu are nicio ambiție, intenție sau interes de a deveni președinte al FIFA.

Președintele CONCACAF, Victor Montagliani, este un alt nume vehiculat, dar acesta a precizat că este puțin probabil să candideze fără a fi mai întâi convins că dispune de sprijinul necesar pentru a câștiga, a declarat pentru Reuters o altă sursă din fotbalul internațional. Până acum nu a apărut niciun alt candidat de greutate, deși un reprezentant african sau asiatic ar putea fi încă nominalizat înainte de termenul limită din 18 noiembrie.

Chiar și în rândul confederațiilor care continuă să-l susțină pe Infantino au existat apeluri pentru o guvernanță mai puternică, o mai mare transparență și controale mai stricte asupra deciziilor comerciale majore de la FIFA.

Durabilitatea sprijinului acordat lui Infantino este ilustrată de Oceania, unde Steeve Laigle, președintele Federației de Fotbal din Noua Caledonie, a declarat că majoritatea șefilor de federații îl susțin în continuare cu fermitate.

„Majoritatea președinților din Oceania și-au exprimat sprijinul pentru domnul Infantino”, a declarat Laigle pentru Reuters. Îl vom susține până la capăt.

Laigle a afirmat că Infantino a câștigat loialitatea federațiilor mai mici acordând o atenție sporită nevoilor acestora și contribuind la dezvoltarea fotbalului local. „Când ne dăm cuvântul, când suntem loiali cuiva, rămânem loiali până la capăt”, a adăugat el.

Starea de spirit în Africa este similară, potrivit unei surse de rang înalt din cadrul Confederației Africane de Fotbal. Aceasta a afirmat că marea majoritate a președinților de federații rămân mulțumiți de Infantino și consideră că sprijinul continuu va atrage fonduri suplimentare pentru dezvoltare. Aceeași sursă a precizat că niciunul dintre președinții federațiilor africane nu și-a exprimat îngrijorările manifestate în Europa cu privire la propunerea de vânzare a pachetelor de acțiuni la Cupa Mondială.

Marocul, una dintre cele mai influente federații din Africa, s-a numărat printre susținătorii publici ai lui Infantino. O sursă de rang înalt din cadrul CAF a declarat pentru Reuters că unele persoane din fotbalul african consideră că președintelui Federației Regale de Fotbal din Maroc, Fouzi Lekjaa, i s-a promis finala Cupei Mondiale din 2030 în schimbul contribuției sale la menținerea sprijinului african pentru Infantino.

FIFA a negat informațiile potrivit cărora Marocului i s-ar fi promis finala în schimbul sprijinului politic. Lekjaa a declarat joi că finala va avea loc în zona Casablanca, deși FIFA nu a anunțat oficial locul de desfășurare.

Infantino se bucură, de asemenea, de sprijinul CONMEBOL din America de Sud, în timp ce CAF îi rămâne alături, în ciuda faptului că AFC și CONCACAF s-au alăturat UEFA în apelul la schimbare.

Franța a ilustrat joi dilema opoziției prin retragerea sprijinului acordat lui Infantino, fără a identifica însă cine ar trebui să-l înlocuiască.

Încrederea acordată președintelui FIFA a fost încălcată, a declarat reporterilor președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, după ce comitetul executiv al acesteia și-a retras în unanimitate sprijinul. Misiunea noastră acum este să ne asigurăm că vor apărea un program și un candidat — și apoi, cu acel program și acel candidat, să ne asigurăm că vor câștiga.

Candidații trebuie desemnați până la 18 noiembrie, ceea ce lasă puțin peste două luni pentru a conveni asupra unui program alternativ, a identifica un candidat dispus să intre în cursă și a obține susținere la nivel mondial.

Proiectul nu poate fi unul pur european, a afirmat Diallo. Trebuie să reunească toate continentele.

În absența unui adversar evident, unii dintre oponenții lui Infantino analizează dacă să-și îndrepte eforturile către schimbarea structurii de guvernanță a FIFA. Cele două surse globale au afirmat că oficialii analizează dacă puterile concentrate în funcția de președinte ar putea fi reduse sau redistribuite, în cazul în care ajung la concluzia că Infantino nu poate fi învins la urne.

Această abordare marchează o schimbare semnificativă față de situația de acum câteva săptămâni, când personalități de rang înalt credeau că proiectul de investiție abandonat ar putea pune capăt președinției lui Infantino. Atenția s-ar putea îndrepta, în schimb, către un control mai strict asupra deciziilor strategice și comerciale majore și către o reechilibrare a autorității în cadrul conducerii forului.

Diallo a confirmat că distribuția puterii în cadrul FIFA se numără printre subiectele aflate în discuție. Întrebat despre sugestiile conform cărora anumite competențe ar putea fi retrase președintelui și transferate unui secretar general numit, el a declarat că acesta este un aspect al dezbaterii pe care trebuie să îl poarte în cadrul UEFA.

În absența unui candidat capabil să transforme opoziția europeană într-o coaliție globală, oficialii afirmă că atenția s-ar putea muta de la înlăturarea lui Infantino către limitarea competențelor președinției. Alegerile prezidențiale ale FIFA sunt programate să aibă loc la Rabat, la 18 martie 2027.