Atribuirea meciului de încheiere al celei mai importante competiții fotbalistice a lumii stârnește deja controverse aprinse. Președintele Federației Regale Marocane de Fotbal a afirmat public că ultimul act al turneului va fi găzduit de Casablanca, deși forumul mondial nu a luat încă o decizie oficială în acest sens, după cum anunță EFE.

În acest moment, FIFA nu a anunțat încă locul de desfășurare a finalei, Spania și Marocul fiind angajate într-o luptă acerbă pentru a găzdui cel mai important meci din lumea fotbalului. Declarațiile venite din nordul Africii pun însă o presiune suplimentară pe oficialii internaționali.

Provincia Benslimane va avea onoarea de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030, a declarat Fouzi Lekjaa joi, în cadrul unui eveniment al unui partid politic din Bouznika, Maroc.

Candidatura Marocului se bazează pe un proiect de infrastructură de proporții gigantice, menit să depășească orice arenă similară de pe glob. Meciul ar urma să aibă loc pe o construcție spectaculoasă pregătită special pentru acest turneu.

Benslimane este un oraș situat la 60 km de Casablanca și locul unde se află stadionul Hassan II, în valoare de 12 miliarde de dolari, care este construit special pentru Cupa Mondială și va avea o capacitate estimată de 115.000 de locuri. Acesta va fi cel mai mare stadion dedicat exclusiv fotbalului din lume.

Competiția din 2030 va intra în istorie datorită modului inedit de organizare, gândit pentru a marca centenarul turneului. Mecanismul de desfășurare va include deplasări transcontinentale pentru echipele participante.

Următoarea Cupă Mondială va fi un eveniment unic, meciurile urmând să se desfășoare, pentru prima dată, în șase țări de pe trei continente. În timp ce primele trei meciuri vor avea loc în Argentina, Paraguay și Uruguay, cea mai mare parte a turneului va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.