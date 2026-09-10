Sport

Unde se joacă finala Campionatului Mondial din 2030. Anunțul care aprinde războiul dintre Maroc și Spania

Unde se joacă finala Campionatului Mondial din 2030. Anunțul care aprinde războiul dintre Maroc și Spaniasursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Atribuirea meciului de încheiere al celei mai importante competiții fotbalistice a lumii stârnește deja controverse aprinse. Președintele Federației Regale Marocane de Fotbal a afirmat public că ultimul act al turneului va fi găzduit de Casablanca, deși forumul mondial nu a luat încă o decizie oficială în acest sens, după cum anunță EFE.

Unde se joacă finala Campionatului Mondial din 2030. Anunțul care aprinde războiul dintre Maroc și Spania

În acest moment, FIFA nu a anunțat încă locul de desfășurare a finalei, Spania și Marocul fiind angajate într-o luptă acerbă pentru a găzdui cel mai important meci din lumea fotbalului. Declarațiile venite din nordul Africii pun însă o presiune suplimentară pe oficialii internaționali.

Provincia Benslimane va avea onoarea de a găzdui finala Cupei Mondiale din 2030, a declarat Fouzi Lekjaa joi, în cadrul unui eveniment al unui partid politic din Bouznika, Maroc.

minge fotbal

Sursa foto: Freepik

O arenă record de miliarde de dolari

Candidatura Marocului se bazează pe un proiect de infrastructură de proporții gigantice, menit să depășească orice arenă similară de pe glob. Meciul ar urma să aibă loc pe o construcție spectaculoasă pregătită special pentru acest turneu.

Benslimane este un oraș situat la 60 km de Casablanca și locul unde se află stadionul Hassan II, în valoare de 12 miliarde de dolari, care este construit special pentru Cupa Mondială și va avea o capacitate estimată de 115.000 de locuri. Acesta va fi cel mai mare stadion dedicat exclusiv fotbalului din lume.

Format istoric pe trei continente

Competiția din 2030 va intra în istorie datorită modului inedit de organizare, gândit pentru a marca centenarul turneului. Mecanismul de desfășurare va include deplasări transcontinentale pentru echipele participante.

Următoarea Cupă Mondială va fi un eveniment unic, meciurile urmând să se desfășoare, pentru prima dată, în șase țări de pe trei continente. În timp ce primele trei meciuri vor avea loc în Argentina, Paraguay și Uruguay, cea mai mare parte a turneului va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.

Stiri calde

11:43 - Dan Voiculescu: România se îndreaptă spre o criză economică și socială

11:37 - Hackerii lasă AI-ul să lucreze în locul lor. Avertismentul Anthropic

11:29 - Sabalenka și Rîbakina, din nou față în față într-o finală de Grand Slam. Miza uriașă de la US Open 2026

11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online

11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10

11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale