De la simpla generare de materiale de propagandă vizuală, organizațiile jihadiste au trecut la o utilizare masivă și periculoasă a inteligenței artificiale (AI), scrie Le Figaro.

Potrivit unui amplu raport publicat de Universitatea Cambridge, grupări teroriste precum Boko Haram folosesc acum asistenții virtuali dezvoltați în Silicon Valley pentru a schimba radical tacticile de luptă, a antrena comandouri, a repara armament și a concepe dispozitive explozive improvizate.

Analiza, semnată de Antonia Juelich, specialistă în antiterorism și tehnologie, are 93 de pagini și se fundamentează pe 57 de interviuri detaliate, de câte o oră și jumătate, realizate cu aproximativ 30 de dezertori din rândurile Boko Haram, organizație islamistă din nord-estul Nigeriei, care au activat în cadrul grupului între 2022 și 2025.

Majoritatea celor intervievați au ocupat funcții de comandă sau roluri de specialiști tehnici, iar mărturiile lor sunt de-a dreptul alarmante. Toți erau familiarizați cu primele șase mari platforme globale de AI, respectiv ChatGPT . Acesta cel mai utilizat în rândurile lor, Claude, Gemini, Grok, Meta AI și DeepSeek.

Raportul scoate la iveală o realitate strategică sumbră: jihadiștii africani nu învață să folosească AI în mod autodidact, ci sunt instruiți în cadrul unor programe metodice coordonate de „Statul Islamic”, organizație care și-a extins o rețea globală de formatori tehnologici, deși era considerată slăbită sau chiar distrusă.

Foști comandanți ai unei facțiuni Boko Haram afiliate Statului Islamic au explicat cum, în perioada 2023–2025, grupuri de până la 20 de instructori străini, descriși drept „albi” sau arabi proveniți din Libia, Irak, Franța și Afganistan, au sosit în statul Borno, din Nigeria, pentru a ține cursuri specializate.

„Printre străini, unul era extrem de calificat. Studiase în Rusia, înțelegea tehnologia și știa multe lucruri despre AI. El a fost principalul nostru formator”, a mărturisit un fost strateg militar.

Scepticismul inițial al liderilor religioși din 2022, care se temeau că tehnologia le va altera credința, a fost spulberat repede de un nou mantra adoptat în tabere: „Allah ne-a ajutat, AI ne va ajuta și el”.

Odată implementate celulele AI, modul de operare de pe câmpul de luptă a suferit modificări majore. Operatorii din unitățile speciale foloseau asistenții virtuali ca pe niște consilieri tactici în timp real, descărcând în modelele lingvistice inclusiv imagini sau fluxuri video capturate de camerele de corp purtate de jihadiști în timpul ambuscadelor pentru a primi ajustări strategice.

Michael Aciman, purtător de cuvânt al Anthropic, dezvoltatorul modelului Claude, a dat asigurări că sistemele lor sunt proiectate să refuze cererile violente sau legate de explozibili. Recunoscând totuși că „nicio companie nu poate contracara singură aceste amenințări”.

OpenAI (creatorul ChatGPT) a menționat scurt că utilizarea platformelor în scopuri teroriste încalcă flagrant politicile de utilizare.

Cu toate acestea, realitatea tehnică arată că sistemele de siguranță sunt extrem de ușor de fentat, scrie Le Figaro. Un studiu separat realizat de organizația Tech Against Terrorism a testat 27 de modele de AI, trimitând peste 2.300 de solicitări bazate pe cazuri reale de utilizare teroristă.

Rezultatele sunt descurajante: 32% dintre solicitări au returnat informații direct exploatabile și periculoase. Când întrebările au fost reformulate sub pretextul unui scenariu „în scopuri de cercetare academică”, rata de succes a teroriștilor a crescut la 42%.

Evoluția rapidă din ultimii ani arată că inteligența artificială nu mai este doar un instrument de birou sau de divertisment, ci a devenit, în mâinile rețelelor teroriste globale, o armă tactică asimetrică de distrugere în masă.