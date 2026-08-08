Prima cursă cu pasageri a unui tren electric PESA operat de CFR Călători pe ruta București Nord-Brașov s-a încheiat cu aproape o oră întârziere, iar mai mulți călători au reclamat că instalația de climatizare nu a funcționat corespunzător în timpul călătoriei.

Garnitura face parte din primul lot de trenuri PESA introduse în exploatare după o perioadă în care aceste rame au rămas nefolosite în Gara București Obor. Problemele reclamate la prima cursă au apărut în contextul temperaturilor ridicate din această perioadă și au stârnit nemulțumirea pasagerilor.

Potrivit relatărilor preluate de presa română, mai mulți pasageri au spus că în tren temperatura a fost foarte ridicată, după ce aerul condiționat nu ar fi funcționat pe durata călătoriei către Brașov.

„Groaznic, execrabil, să se desființeze acest tip de tren”, a declarat unul dintre călători, potrivit relatărilor citate de Digi24.

Alți pasageri au reclamat atât căldura, cât și întârzierile și problemele tehnice întâmpinate pe traseu. Un călător a afirmat că trenul a fost verificat în mai multe stații și a pus sub semnul întrebării diferența dintre dotările promise și experiența de la prima cursă.

Nemulțumirile au fost cu atât mai vizibile cu cât trenul PESA este unul dintre noile vehicule feroviare achiziționate pentru modernizarea transportului feroviar de călători.

Introducerea ramelor PESA în circulație vine după luni de blocaje administrative și operaționale. În primăvara acestui an, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunța că 21 de trenuri noi se aflau în Gara București Obor fără să poată fi folosite pentru transportul pasagerilor.

Miruță a susținut că problema era legată de obligațiile privind mentenanța și de modul în care au fost gestionate responsabilitățile din contract. În mai, ministrul anunța că Ministerul Transporturilor urma să propună producătorului PESA suspendarea unor plăți aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite, pentru deblocarea situației.

Ulterior, autoritățile au găsit o soluție pentru ca primele rame să poată fi introduse în circulație. Problema trenurilor neutilizate fusese relatată anterior și de presa feroviară, care a indicat lipsa infrastructurii necesare pentru mentenanță drept unul dintre motivele pentru care garniturile nu puteau fi exploatate.

Ramele electrice PESA sunt destinate să înlocuiască treptat o parte dintre trenurile mai vechi utilizate de CFR Călători. Operatorul feroviar de stat a inclus trenurile PESA în programul de modernizare a parcului de material rulant.

Noile garnituri dispun de facilități precum instalații de climatizare, prize de 220 V și porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor, precum și toalete moderne.

CFR Călători anunța anterior că, pe măsură ce noile rame electrice PESA și Alstom vor intra în exploatare, acestea vor contribui la înlocuirea treptată a materialului rulant mai vechi.

Primele rame PESA predate către CFR Călători sunt programate să opereze pe mai multe relații feroviare, inclusiv București Nord-Brașov și București Nord-Obor-Fetești-Constanța.

Introducerea lor în circulație reprezintă una dintre etapele programului de modernizare a transportului feroviar. Totuși, experiența de la prima cursă pe ruta București-Brașov arată că punerea în exploatare a unor trenuri noi nu elimină automat problemele legate de funcționarea instalațiilor sau de punctualitatea călătoriilor.

Ministrul Radu Miruță a prezentat intrarea trenurilor în circulație drept un pas înainte după perioada în care acestea au rămas neutilizate. În același timp, reclamațiile pasagerilor de la prima cursă readuc în atenție importanța mentenanței și a verificărilor tehnice înainte de introducerea unei garnituri în serviciul comercial.