O amplă operațiune, condusă de autoritățile din Spania și susținută de Europol, a dus la anihilarea uneia dintre cele mai mari și periculoase rețele de crimă organizată din regiunea Mediteranei de Vest. Gruparea era specializată în traficul de migranți, droguri sintetice, canabis, arme de foc și chiar în facilitarea evadării fugarilor.

Operațiunea a fost coordonată de un nou grup de lucru al Europol (European Centre Against Migrant Smuggling) și a reunit forțe ale Poliției Naționale Franceze, Poliției Naționale și Gărzii Civile din Spania, cu sprijinul Poliției Judiciare din Portugalia și al Gărzii de Frontieră din Polonia.

Rețeaua funcționa ca o adevărată companie de logistică pentru multiple alte grupări infracționale. Conform anchetatorilor, membrii acesteia gestionau o flotă întreagă de nave de mare viteză, cunoscute sub numele de „șalupe fantomă” (ambarcațiuni neînregistrate, interzise în Spania din cauza dimensiunilor și puterii uriașe a motoarelor).

Aceste ambarcațiuni erau folosite pentru a realiza transferuri rapide de mărfuri și persoane direct în apele internaționale din apropierea coastei spaniole, minimizând astfel riscul de a fi detectate de autorități.

Acest modus operandi le permitea suspecților să separe operațiunile maritime de cele terestre, îngreunând masiv eforturile de interceptare ale poliției.

Gruparea și-a diversificat activitățile transformându-se într-o întreprindere criminală cu flux dublu, menită să maximizeze profiturile pe ambele sensuri de navigație:

Ruta de ieșire (Spania/Portugalia spre Algeria): Trafic de droguri sintetice (MDMA), arme de foc și explozibili. Ruta de întoarcere (Algeria spre Spania): Trafic de migranți, canabis și arme.

Migranții erau forțați să plătească până la 12.000 de euro de persoană pentru a fi transportați clandestin. La un singur transport participau adesea peste 50 de persoane, înghesuite în bărci fără iluminat, fără veste de salvare și, de multe ori, în condiții meteorologice extreme.

Anchetatorii estimează că rețeaua a generat profituri de peste 24 de milioane de euro exclusiv din traficul de migranți. În plus, există dovezi clare că victimele au fost supuse abuzurilor fizice, agresiunilor sexuale și ținute în condiții inumane în adăposturi improvizate.

Structura criminală, formată în principal din cetățeni de origine algeriană, avea o ierarhie extrem de stabilă. Bazele operaționale erau răspândite în Spania, Franța, Belgia, Portugalia, Italia și Polonia, în timp ce liderii grupării coordonau totul din Franța și Belgia.

Rețeaua avea conexiuni strânse cu organizații mafiote de temut la nivel european, precum „Mocro Mafia” și „Marseille Milieu”. Pentru a-și menține controlul strict și a reduce la tăcere concurența sau victimele, gruparea recurgea la violență extremă: utilizarea armelor de foc, amenințări constante, angajarea de asasini plătiți și rezistență armată activă în timpul raidurilor poliției.

Sumele uriașe obținute erau spălate și mutate prin sistemul informal „hawala”, făcând aproape imposibilă trasabilitatea fondurilor ilicite prin metodele bancare clasice.

În urma descinderilor masive, care au beneficiat de prezența pe teren a experților cibernetici și financiari ai Europol în Spania, autoritățile au obținut rezultate devastatoare pentru structura criminală.

78 de arestări în Spania și Algeria, printre suspecți numărându-se 3 ținte de mare valoare (HVT).

17 locații percheziționate în orașele spaniole Alicante, Almería, Cartagena și Murcia.

18 ambarcațiuni de mare viteză confiscate, evaluate la peste 5 milioane de euro (inclusiv bărci de 14 metri lungime dotate cu câte 3-4 motoare).

Capturi de droguri: 15.000 de pastile MDMA (7 kg), 61 kg de hașiș și 500 g de cocaină.

Armament: Un revolver calibrul .38, un pistol-mitralieră simulat și muniție.

Bani și logistică confiscate: Peste 25.000 de euro numerar, bunuri provenite din spălarea banilor, registre financiare „hawala”, telefoane prin satelit, dispozitive GPS și echipamente de comunicații criptate.