Debitul pe Dunăre la intrarea în țară a atins o nouă valoare minimă istorică, determinând autoritățile române să intensifice măsurile tehnice de urgență. Pentru a proteja alimentarea cu apă și funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, se desfășoară acțiuni complexe pe fluviu, inclusiv scufundarea unor barje încărcate. Aceste operațiuni au ca scop devierea unei părți din debit către brațul Dunărea Veche și oprirea scăderii accentuate a nivelului apei.

Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au prezentat situația actualizată a debitelor din această perioadă, precizând că, după un interval de stagnare, fluviul va intra pe o pantă ușoară de creștere.

„Debitul Dunării la intrarea în ţară are astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) şi se va menţine la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staţionare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va creşte şi va ajunge la 1450 mc/s cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă”, transmite ANAR.

În zona Cernavodă, cota fluviului a înregistrat o scădere suplimentară de 2 cm față de ziua precedentă, ajungând la -218 cm. Cu toate acestea, valoarea este similară cu cea din data de 3 august, ceea ce confirmă faptul că măsurile aplicate au permis câștigarea a cel puțin patru zile extrem de importante.

Pentru stabilizarea situației, s-a intervenit prin dislocări de stânci realizate de Forțele Armate Române, operațiuni continue de dragaj efectuate de AFDJ și poziționarea barjelor pe fluviu. Conform estimărilor furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, nivelul va ajunge la -230 cm în data de 13 august, ulterior intrând într-o fază de staționare.

„Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi. Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autorităţile au reuşit să câştige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuate de Forţele Armate Române şi operaţiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menţinerea debitelor minime necesare funcţionării CNE Cernavodă”, notează ANAR.

Administrația Națională Apele Române dă asigurări că evoluția hidrologică este supravegheată fără întrerupere. În colaborare cu toate instituțiile implicate, vor fi aplicate în continuare toate procedurile tehnice necesare pentru atenuarea efectelor generate de seceta prelungită și nivelul scăzut al apelor.