Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat PSD, l-a acuzat pe Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook, că ar prezenta greșit situația proiectului de pe brațul Bala. Câciu susține că investiția nu ar fi fost abandonată în Ministerul Transporturilor și afirmă că problemele au apărut după intervențiile mai multor organizații de mediu și solicitările formulate la nivel european.

Disputa a pornit după ce, potrivit lui Adrian Câciu, Ilie Bolojan a afirmat că un proiect destinat brațului Bala ar fi fost uitat în Ministerul Transporturilor.

„Bolojan a afirmat că un proiect pentru bratul Bala a fost uitat în sertarele Ministerului Transporturilor! Nu știm daca el a lansat fake-news-ul sau l-a preluat de la jurnalistul despre care am vorbit în alta postare(acești oameni se potențează unii pe alții, se mint frumi, zice unul ceva, preia altul pe nemestecate, precum cormoranul).”

Fostul ministru al Finanțelor a avut un mesaj extrem de dur la adresa lui Ilie Bolojan și a susținut că acesta evită să vorbească despre rolul organizațiilor de mediu în evoluția proiectului.

„Fals, Bolojane! Minți! Și ți-e frică să spui adevărul ca să nu superi niște ong-uri de mediu. Pe care oricum le deranjeaza acum Mirută cu barjele lui și cu exploziile vieții la stânca Pîrjoala. Dar tu ești un fricos! Concluzie: minicimos, fricos, incompetent!”

Adrian Câciu a prezentat apoi propria versiune asupra proiectului și a susținut că documentele și deciziile adoptate anterior contrazic ideea că investiția ar fi fost lăsată deoparte.

„Și acum povestea(am mai scris despre ea cand am dat replică jurnalistului. Nu ma asteptam ca Bolojan, care ar trebui sa aiba informatia corectă, să mintă în halul acesta):”

Deputatul PSD a amintit că, la 5 septembrie 2024, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1079/2024, document referitor la investiția pentru zona de bifurcație a brațului Bala.

„În 5 septembrie 2024 – DECI ACUM DOI ANI!!!- se publica în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1079/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de utilitate publică și interes național „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre.”

Potrivit explicațiilor oferite de Câciu, pentru investiție fusese prevăzută o sumă de un miliard de lei, iar o parte importantă a finanțării urma să provină din fonduri europene.

„Se aloca 1 miliard de lei, mare parte din finanțare europeană, pentru lucrări menite să îmbunătățească condițiile de navigație în zonă, ceea ce implicit ar fi asigurat un debit mai mare de apă pentru răcirea centralei de la Cernavodă.” Fostul ministru susține însă că, după publicarea hotărârii, proiectul a fost contestat de mai multe organizații de mediu. „Însă, imediat după publicarea respectivei hotărâri, dată de guvernul Ciolacu, s-au dezlănțuit iarăși ONG-iștii, după tipicul deja consacrat, care a blocat mari investiții naționale.”

Adrian Câciu afirmă că WWF, Greenpeace și alte organizații internaționale au contestat proiectul în instanță și au sesizat Comisia Europeană, invocând efectele pe care lucrările le-ar putea avea asupra habitatului sturionilor.

„WWF (World Wide Fund for Nature) și Greenpeace, alături de alte organizații internaționale precum IAD (Asociația Internațională pentru Cercetarea Dunării) au denunțat proiectul în instanță, simultan cu plângeri oficiale la Comisia Europeană, pe motiv că s-ar fi distrus habitatul sturionilor!!!”

Câciu a mai afirmat că una dintre solicitări viza amenajarea unei rute alternative pentru pești și sturioni.

„După modelul „tunelurilor” pentru urși de sub autostrăzi, se cerea crearea unei rute ocolitoare, de 3 km, sigură pentru pești și sturioni.” În continuarea postării, fostul ministru a susținut că solicitările Comisiei Europene ar fi presupus modificări importante ale proiectului și întârzieri semnificative. „Comisia Europeană a solicitat modificări ample, care ar fi însemnat rescrierea proiectului și deci întârzieri majore, de ani de ani de zile.”

Adrian Câciu afirmă că Ministerul Transporturilor a încercat să găsească o soluție care să permită continuarea proiectului. Potrivit acestuia, ministerul a propus ajustări punctuale și a cerut Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați să pregătească lansarea unei licitații.

„Ministerul Transporturilor a venit cu soluția alternativă a unor ajustări punctuale ale proiectului și în paralel a dispus Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) — instituția tehnică responsabilă de lucrările pe Dunăre — să pregătească lansarea unei licitații, astfel încât proiectul Bala să avanseze, indiferent de negocierile europene.”

Pe baza acestei cronologii, Câciu respinge acuzația potrivit căreia proiectul ar fi fost blocat în Ministerul Transporturilor. „Deci Ministerul Transporturile a lucrat, n-a blocat!”

Deputatul PSD susține că responsabilitatea pentru întârzieri ar aparține organizațiilor de mediu și îl acuză pe Bolojan că evită să le menționeze.