Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că viitorul guvern ar trebui să pună pe primul loc reducerea costurilor cu energia, în condițiile în care România a pierdut teren la competitivitate, iar prețurile ridicate afectează atât populația, cât și companiile. Liderul social-democrat susține și reforma administrației locale, reducerea numărului de UAT-uri și reluarea schemelor de ajutor de stat.

Întrebat care ar trebui să fie principalele măsuri economice susținute de PSD într-un viitor program de guvernare, astfel încât România să reducă deficitul și să relanseze economia, Sorin Grindeanu a spus că diminuarea costurilor statului trebuie să continue, dar nu prin măsurile adoptate până acum. Liderul PSD a arătat că există domenii în care cheltuielile statului pot fi reduse, iar administrația locală este unul dintre exemplele date de acesta.

„În acest moment, evident că sunt puncte care duc spre o reducere a ceea ce înseamnă costurile statului, care a fost un fel de obsesie a lui Ilie Borojan în această perioadă. Noi susținem treaba aceasta și am să vă dau un exemplu: administrația locală. Evident, există nevoia unei reforme în administrația locală, dar nu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vorbim de cu totul altceva, reducerea numărului de UAT-uri, chestiuni de acest tip. Sunt lucruri pe care pot să le optimizez, sunt altele care au nevoie de resurse suplimentare, ca să-și desfășoare activitatea mai bine”.

Grindeanu a indicat și reluarea schemelor de ajutor de stat, însă în baza unei selecții mai stricte a domeniilor care ar urma să primească sprijin.

„Cred că zona de încurajare a schemelor de ajutor de stat e o treabă pe care noi am abandonat-o ușor, dar care de fiecare dată a adus la creștere economică. Sigur, țintită pe domenii foarte bine alese, domenii care ne-au adus și în trecut venituri în plus”, a afirmat el.

Președintele PSD a spus că reducerea prețului energiei ar trebui să fie principala prioritate a viitorului Executiv.

„Aș aduce o discuție, cred că prioritatea numărul unu pe care trebuie să o aibă viitorul guvern. Și anume, măsurile legate de energie. România trebuie să facă eforturi la maxim, astfel încât să avem energie cât mai ieftină. Dacă ai energie ieftină, ești competitiv”, a declarat președintele PSD.

Potrivit lui Grindeanu, costurile mai mici cu energia ar avea efecte atât asupra economiei, cât și asupra cheltuielilor suportate de populație.

„Dacă ai o viață mai bună, până la urmă, costurile zilnice sunt, chiar și pentru persoanele fizice, mai reduse. (…) Pe competitivitate, în ultimul an și ceva, am scăzut vreo 15 locuri. Una din cauze este prețul energiei”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit și despre situația pe care o consideră paradoxală în cazul României, țară care dispune de resurse energetice, dar unde prețurile rămân ridicate.

„Faptul că suntem totuși o țară care nu e lipsită de resurse energetice, dar în același timp avem poate unul din cele mai mari prețuri legate de prețuri la energie, e un soi de paradox. Acest lucru trebuie să fie îndreptat”.

Sorin Grindeanu a spus că reducerea costurilor energiei nu va fi simplă, dar ar putea ajuta economia să revină pe un traseu de creștere a competitivității.

„În acel moment, eu cred că deja ne înscriem pe o traiectorie bună. Pe o traiectorie care readuce România într-o zonă de competitivitate economică”, a afirmat el.

Printre măsurile economice susținute de PSD se numără revenirea TVA la 19% și eliminarea CASS pentru anumite categorii, inclusiv veterani de război și alte persoane vulnerabile. Sorin Grindeanu a spus că unele dintre măsurile fiscale introduse în anul precedent au fost „excesive”.

„Noi am susținut că anul trecut, anumite măsuri luate (…) de către guvernul Bolojan, din care și noi făceam parte, unele dintre ele au fost excesive”, a declarat el.

„Am susținut că atunci când pui CASS-ul pentru mame, când faci taxe în plus pentru veterani de război, pentru deținuți politici, pentru persoanele vulnerabile în general, astea sunt lucruri care sunt excesive. Și evident că susținem eliminarea lor”, a continuat liderul PSD.

Președintele PSD a pus la îndoială și efectul asupra deficitului al taxării veteranilor de război, în condițiile în care numărul acestora este foarte redus.

„Nu știu dacă e corect numărul pe care îl am acum, dar văzusem în urmă cu vreo două săptămâni (…) că mai sunt vreo 230 în România. Sigur, în modul ăsta, în mintea lui Bolojan, am refăcut deficitul”, a spus, ironic, Grindeanu.