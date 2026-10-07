Plafonarea carburanților ar putea fi prelungită. Ce măsuri pregătesc autoritățile

Măsurile de criză aplicate pe piața carburanților ar putea fi prelungite până la 31 martie 2027, după ce Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților a adoptat marți, 6 octombrie 2026, un proiect care modifică actualul mecanism de plafonare. Una dintre principalele schimbări vizează marjele rafinăriilor și ale importatorilor, care nu ar mai beneficia de excepția prevăzută în prezent.

Situația de criză de pe piața țițeiului și produselor petroliere din România ar urma astfel să fie menținută până la sfârșitul lunii martie 2027, dacă proiectul va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, for decizional.

Inițiativa legislativă schimbă actualul cadru prin eliminarea excepției care permite rafinăriilor și primilor importatori să își stabilească marjele de profit fără restricțiile aplicate altor segmente din lanțul de comercializare. Până acum, limitările privind adaosul comercial vizau doar anumite etape ale distribuției.

Activitatea de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului erau exceptate, la fel și prima vânzare a produselor petroliere aduse din import.

Amendamentul depus de deputatul PSD Augustin Hagiu elimină această diferență. stfel, adaosul comercial din activitatea de rafinare și cel aferent primului import de produs rafinat ar urma să fie plafonate la nivelul mediu înregistrat în anul precedent.

Măsura se va aplica doar dacă proiectul va trece și de votul plenului Camerei Deputaților. Motivarea modificării invocă necesitatea ca mecanismul de limitare a adaosului comercial să fie aplicat coerent și eficient pe întregul lanț de comercializare a combustibililor.

Măsurile sunt discutate într-un context în care România continuă să fie importator net atât de țiței, cât și de motorină. Dependența de sursele externe a crescut în ultimii ani, în condițiile în care Petrotel, una dintre cele trei mari rafinării ale țării, rămâne închisă.

În actualul regim de criză, adaosurile distribuitorilor de carburanți sunt plafonate la nivelul mediu din anul precedent.

Acciza la motorină este redusă cu până la 25%, iar exporturile sunt supuse unor restricții. Benzinăriile pot face o singură modificare de preț pe zi, cel târziu până la ora 12.00.

Prețurile carburanților au fost actualizate marți, 6 octombrie 2026. În București, benzina s-a scumpit cu 6 bani la Petrom față de ziua precedentă, în timp ce celelalte rețele importante au păstrat tarifele de luni.

Motorina a rămas la aceleași valori ca în ziua precedentă. Benzina standard se vinde în Capitală cu prețuri cuprinse între 10,05 și 10,11 lei pe litru.

La MOL, litrul de benzină costă 10,11 lei, același nivel ca luni. Același tarif, de 10,11 lei pe litru, este practicat și de Rompetrol.

În cazul motorinei, prețurile din București nu s-au modificat. La MOL, Rompetrol și OMV, motorina costă 10,97 lei pe litru. La Lukoil, litrul de motorină este vândut cu 10,95 lei.