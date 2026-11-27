Dan Voiculescu se pornunță pentru necesitatea reducerii TVA la alimentele de bază și susține că accesul populației la produse esențiale trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități.

Într-o postare publică, acesta a afirmat că prețurile la pâine, lapte și ouă sunt un indicator important al nivelului de trai și al responsabilității sociale.

„Prețul alimentelor de bază (pâine, lapte, ouă) este cel mai corect indicator al nivelui de civilizație atins de o societate”, a transmis Dan Voiculescu, argumentând că accesul la hrană la prețuri suportabile reprezintă o condiție minimă pentru o viață demnă.

În mesajul său, acesta a oferit exemple din mai multe state europene care au aplicat măsuri fiscale pentru reducerea costurilor alimentelor. Potrivit lui Voiculescu, Marea Britanie și Irlanda au TVA zero pentru majoritatea produselor alimentare.

Spania a eliminat temporar taxa pentru mai multe alimente de bază în perioada 2023-2024, iar din 2025 cota aplicată acestora este de 4%. Portugalia a introdus, la rândul său, un mecanism de TVA zero pentru 46 de produse esențiale, măsură despre care Voiculescu afirmă că a dus la scăderea prețurilor cu aproape 10%.

Acesta susține că persoanele cu venituri reduse sunt afectate cel mai puternic de costul alimentelor.

„Solidaritatea reală se verifică la raftul din supermarket, acolo unde familia cu trei copii și pensionarul singur plătesc același preț ca omul înstărit, dar îl simt de zece ori mai greu”, a scris Dan Voiculescu.

El afirmă că susține reducerea TVA la alimentele de bază de peste două decenii. În 2006, a inițiat o propunere legislativă aprobată de Senat, dar blocată ulterior. Au urmat demersuri publice adresate premierului de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu, și inițiative pentru obținerea unui acord între partidele politice.

În finalul mesajului, Voiculescu a salutat propunerea recentă a Ministerului Agriculturii de prelungire a plafonării prețurilor la alimentele de bază. El consideră că măsura ar trebui susținută de toate partidele și transformată într-o regulă permanentă, nu prelungită periodic.