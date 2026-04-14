Soția premierului socialist spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pusă sub acuzare pentru corupție

Soția premierului socialist spaniol Pedro Sánchez, Begona Gomez, a fost pusă sub acuzare pentru corupție după o anchetă penală de doi ani, potrivit unei hotărâri judecătorești citate de BBC.

Gomez este acuzată că și-a folosit relația pentru a avansa în cariera privată printr-o poziție la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, este acuzată că a folosit resurse publice pentru a promova interese private.

Ea a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri, se arată în hotărâre. Acum, instanțele trebuie să decidă dacă va fi judecată.

Begona Gomez respinge acuzațiile, iar premierul Sanchez susține că acuzațiile ar fi o încercare a dreptei de a submina coaliția sa cu extrema stângă.

Ancheta a fost deschisă de judecătorul Juan Carlos Peinado în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Gomez și-a exploatat poziția de soție a premierului în scopuri private.

Ea este acuzată că și-a folosit poziția pentru a-și asigura un post la prestigioasa universitate unde a condus un master în studii de afaceri. Judecătorul indică lipsa calificărilor relevante ale lui Gomez ca probă.

Plângerea împotriva lui Gomez a fost depusă de activiștii anticorupție Manos Limpias (Mâini Curate). Grupul este acuzat că a intentat în trecut o serie de procese în care politicienii nu au fost condamnați.

Când a început ancheta, premierul socialist Pedro Sanchez și-a suspendat atribuțiile publice timp de cinci zile pentru a se „opri și a reflecta” asupra rămânerii în funcție din cauza „noroiului” în care, a susținut el, „dreapta și extrema dreaptă” încercau să târască politica.

El s-a plâns de o „strategie de hărțuire” de-a lungul mai multor luni, menită să-l slăbească politic și să o vizeze personal pe soția sa. Gomez și Sanchez se află în prezent într-o vizită oficială în China.

Separat, fratele prim-ministrului, David Sanchez, a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind presupusul trafic de influență legat de angajarea sa de către un guvern regional.

Iar la începutul acestei luni, fostul său ministru al transporturilor, Jose Luis Abalos, a fost judecat pentru acuzațiile că a primit comisioane din vânzările de echipamente individuale de protecție către guvernul spaniol în timpul pandemiei de Covid.