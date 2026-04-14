Soția premierului socialist spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pusă sub acuzare pentru corupție

begona gomez / sursa foto: captura video
Soția premierului socialist spaniol Pedro Sánchez, Begona Gomez, a fost pusă sub acuzare pentru corupție după o anchetă penală de doi ani, potrivit unei hotărâri judecătorești citate de BBC.

Delapidare, trafic de influență, corupție și deturnare de fonduri

Gomez este acuzată că și-a folosit relația pentru a avansa în cariera privată printr-o poziție la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, este acuzată că a folosit resurse publice pentru a promova interese private.

Ea a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri, se arată în hotărâre. Acum, instanțele trebuie să decidă dacă va fi judecată.

Begona Gomez respinge acuzațiile, iar premierul Sanchez susține că acuzațiile ar fi o încercare a dreptei de a submina coaliția sa cu extrema stângă.

Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară
Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară
Trusa medicală auto, obligatorie în mașină. Cât plătesc șoferii dacă lipsește
Trusa medicală auto, obligatorie în mașină. Cât plătesc șoferii dacă lipsește

Soția lui Pedro Sanchez, acuzată că și-a folosit poziția pentru un post universitar

Ancheta a fost deschisă de judecătorul Juan Carlos Peinado în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Gomez și-a exploatat poziția de soție a premierului în scopuri private.

Juan Carlos Peinado / sursa foto: captura video

Ea este acuzată că și-a folosit poziția pentru a-și asigura un post la prestigioasa universitate unde a condus un master în studii de afaceri. Judecătorul indică lipsa calificărilor relevante ale lui Gomez ca probă.

Plângerea împotriva lui Gomez a fost depusă de activiștii anticorupție Manos Limpias (Mâini Curate). Grupul este acuzat că a intentat în trecut o serie de procese în care politicienii nu au fost condamnați.

Și alți apropiați ai lui Sanchez sunt implicați în scandaluri de corupție

Când a început ancheta, premierul socialist Pedro Sanchez și-a suspendat atribuțiile publice timp de cinci zile pentru a se „opri și a reflecta” asupra rămânerii în funcție din cauza „noroiului” în care, a susținut el, „dreapta și extrema dreaptă” încercau să târască politica.

Pedro Sanchez Sursa foto: X

El s-a plâns de o „strategie de hărțuire” de-a lungul mai multor luni, menită să-l slăbească politic și să o vizeze personal pe soția sa. Gomez și Sanchez se află în prezent într-o vizită oficială în China.

Separat, fratele prim-ministrului, David Sanchez, a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind presupusul trafic de influență legat de angajarea sa de către un guvern regional.

Iar la începutul acestei luni, fostul său ministru al transporturilor, Jose Luis Abalos, a fost judecat pentru acuzațiile că a primit comisioane din vânzările de echipamente individuale de protecție către guvernul spaniol în timpul pandemiei de Covid.

Stiri calde

07:03 - Soția premierului socialist spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pusă sub acuzare pentru corupție
06:54 - Un film despre începutul carierei lui Michael Schumacher ar urma să fie lansat în acest an
06:45 - FC Argeș a remizat în deplasare cu Rapid București, scor 0-0, în etapa a patra din play-off-ul Superligii
06:34 - Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară
06:25 - Vizita papală în Algeria naște multe controverse
06:16 - Calendar Ortodox, 14 aprilie. Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin. A treia zi de Pa;te

HAI România!

Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
Duce UE o politică împotriva creștinismului? Răspunsurile date de Sever Voinescu și Dan Andronic
Duce UE o politică împotriva creștinismului? Răspunsurile date de Sever Voinescu și Dan Andronic

Proiecte speciale