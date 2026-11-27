Republica Moldova. Facturile la energia electrică vor fi mai mari pentru gospodăriile din Republica Moldova. Noile tarife au intrat în vigoare astăzi, după publicarea deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în Monitorul Oficial. Astfel, locuitorii din centrul și sudul țării vor achita 4,58 lei pentru un kilowatt-oră, în timp ce consumatorii din nord vor plăti 4,99 lei/kWh.

Pentru clienții Premier Energy, tariful a crescut cu 1,02 lei pentru fiecare kilowatt-oră față de prețul anterior. În cazul consumatorilor deserviți de FEE Nord, majorarea este de 1,04 lei/kWh.

Scumpirea se va reflecta direct în facturile lunare. Cu cât o gospodărie consumă mai multă energie electrică, cu atât suma de plată va fi mai mare. Odată cu noile prețuri, au început să se aplice și tarifele diferențiate în funcție de orele la care este consumată energia electrică. Acestea permit achitarea unui preț mai mic pentru curentul folosit în timpul nopții.

Pentru consumatorii Premier Energy, tariful este de 4,77 lei/kWh în intervalul 07:00–23:00. Noaptea, între orele 23:00 și 07:00, prețul scade la 3,90 lei/kWh. În nordul țării, unde furnizorul este FEE Nord, tariful de zi ajunge la 5,15 lei/kWh. În intervalul de noapte, consumatorii vor achita 4,47 lei/kWh.

Alegerea acestui sistem de facturare nu este obligatorie. Consumatorii care vor să beneficieze de prețuri diferite în funcție de oră trebuie să solicite trecerea la tariful diferențiat.

Pentru aceasta este necesar un contor electronic care înregistrează separat energia consumată ziua și noaptea. De asemenea, clientul trebuie să depună o cerere la furnizorul său de energie electrică.

ANRE a aprobat noile prețuri în ședința din 25 noiembrie. Agenția susține că majorarea a devenit necesară după ce costurile suportate de furnizori pentru cumpărarea energiei electrice au crescut.

Mai exact, prețurile reale de achiziție au depășit valorile luate în calcul la stabilirea tarifelor anterioare. Printre cauze se numără scumpirea energiei pe piețele regionale și creșterea cheltuielilor pentru electricitatea cumpărată de la centralele de termoficare.

Un alt factor este evoluția prețurilor de pe piața spot. Aici, energia electrică este cumpărată pentru livrare pe termen scurt. Costurile se schimbă în funcție de cerere și ofertă, iar furnizorii pot ajunge să plătească mai mult decât au estimat inițial.

Directorul ANRE, Alexei Taran, a explicat că diferența dintre prețul de cumpărare și cel achitat de consumatori a creat probleme financiare pentru furnizori.

„Deciziile de azi vin ca urmare a creșterii prețurilor regionale și a producției locale, inclusiv a energiei electrice, în contextul crizei energetice globale care persistă anul acesta. În termeni mai simpli, înseamnă că furnizorii cumpără energia electrică pe care o furnizează consumatorilor la un preț mult mai mare decât prețul de furnizare către consumatori. În acest fel, se înregistrează un deficit de casă destul de mare, care, în cazul în care nu s-ar fi ajustat prețurile, ar fi dus la incapacitatea acestor furnizori de a achiziționa energie electrică de la producători și de a o furniza consumatorilor”, a explicat Alexei Taran.

Reprezentanții agenției susțin că noile prețuri trebuie să reflecte mai bine cheltuielile reale pentru procurarea energiei electrice. În caz contrar, diferența dintre banii plătiți pentru achiziții și sumele încasate de la consumatori ar fi continuat să crească.

Potrivit ANRE, menținerea tarifelor vechi ar fi putut duce la acumularea unor pierderi și la lipsa banilor necesari pentru achiziționarea energiei de pe piață.

Agenția afirmă că ajustarea este necesară pentru ca furnizorii să își poată continua activitatea și să asigure livrarea curentului către populație și agenții economici.