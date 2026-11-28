Patru intervenții ale pompierilor au fost raportate sâmbătă, 28 noiembrie, în București, după ce arbori doborâți de vânt au căzut peste autoturisme și pe carosabil. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis și o serie de recomandări pentru populație, în condițiile în care ninsorile și rafalele puternice de vânt afectează Capitala.

Traficul rutier pe bulevardul Barbu Văcărescu a fost perturbat după ce un copac a căzut pe carosabil, la intersecția cu strada Ramuri Tei. Pompierii au fost solicitați să intervină și pe Drumul Între Tarlale, unde a fost semnalată o situație similară.

Alte două intervenții ale echipajelor ISU au vizat autoturisme peste care au căzut arbori, pe strada Mărgelelor, din Sectorul 6, și pe Aleea Blăjel.

”Cazuri în desfăşurare: Str. Mărgelelor, S6 - copac căzut pe auto; Drumul Între Tarlale - copac căzut pe stradă; Barbu Văcărescu intersecţie cu Ramuri Tei - copac căzut în stradă; Aleea Blăjel - copac căzut pe auto”, a anunțat ISU București-Ilfov.

În contextul fenomenelor meteorologice prognozate, ISU București-Ilfov a recomandat populației să nu se adăpostească sub copaci și să evite apropierea de stâlpi, panouri publicitare, șantiere sau imobile de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

Activitățile desfășurate la înălțime ori în spații deschise trebuie întrerupte pe durata manifestării fenomenelor periculoase. Totodată, pompierii au atras atenția asupra pericolului reprezentat de cablurile electrice și stâlpii căzuți la sol, care nu trebuie atinși.

Persoanele care intenționează să plece la drum sunt sfătuite să amâne călătoriile care nu sunt necesare, în special în perioadele cu ninsori puternice.

În cazul deplasărilor care nu pot fi amânate, conducătorii auto trebuie să verifice starea drumurilor și eventualele restricții de circulație înainte de a porni la drum.

ISU a recomandat și verificarea echipării autoturismelor pentru condiții de iarnă. Pe lângă anvelopele corespunzătoare sezonului, șoferii trebuie să aibă la dispoziție lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare în cazul unor dificultăți întâmpinate pe traseu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat sâmbătă avertizările de vreme severă. Capitala se află sub atenționare Cod galben de vânt puternic și viscol până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00. Potrivit prognozei speciale pentru București, publicată de ANM, până duminică dimineață, la ora 8:00, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 2-4 centimetri.

Rafalele de vânt vor atinge 50-60 km/h, iar temperatura va coborî în timpul nopții până în jurul valorii de -3 grade Celsius. Duminică, 29 noiembrie, temperaturile vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse între -2 și -1 grad Celsius, iar vântul va continua să sufle cu viteze de 50-55 km/h.

Răcirea vremii va continua și în zilele următoare. Meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat, la Digi24, că în București temperaturile minime ar putea ajunge la -10 grade Celsius în diminețile de marți până joi.