Schimbări importante pregătite în justiție. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat vineri, 27 noiembrie, cu reprezentanții mai multor barouri din țară despre o serie de propuneri legislative care ar putea schimba modul de desfășurare a proceselor în România. Printre măsurile analizate se numără extinderea atribuțiilor avocaților și reorganizarea activității instanțelor și parchetelor.

Introducerea reprezentării obligatorii prin avocat în etapa recursului, după modelul aplicat în Franța, s-a numărat printre subiectele abordate în cadrul întâlnirii ministrului Justiției cu reprezentanții Baroului Dolj și ai barourilor din județele învecinate. Discuțiile au vizat atât modificarea cadrului legislativ privind exercitarea profesiei de avocat, cât și identificarea unor soluții pentru reducerea numărului de dosare aflate pe rolul instanțelor.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Justiției, participanții la întâlnire au analizat inclusiv posibilitatea administrării probelor de către avocați în cadrul proceselor civile.

Pentru aplicarea unei asemenea măsuri, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) ar putea întocmi un regulament sau un ghid de bune practici.

Alte teme abordate au fost reglementarea cheltuielilor de judecată și sistemul de asigurare juridică utilizat în Germania.

Totodată, discuțiile au vizat modificarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Printre propunerile analizate se află acordarea unor competențe suplimentare avocaților în domeniul medierii, ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor.

O altă direcție discutată în cadrul întâlnirii a fost distribuirea resurselor umane și materiale din sistemul judiciar în funcție de volumul de activitate.

Ministrul Justiției și reprezentanții profesiei de avocat au analizat posibilitatea reorganizării parchetelor, precum și introducerea unor norme de muncă pentru judecători, în vederea gestionării volumului de dosare.

Pe agenda reuniunii s-a aflat și proiectul Palatului de Justiție din Craiova. Participanții au discutat despre posibilitatea accelerării lucrărilor de construire prin măsuri de reorganizare administrativă.

Propunerile discutate se află, deocamdată, în etapa de analiză. Ministerul Justiției nu a anunțat adoptarea unor modificări legislative în acest sens.