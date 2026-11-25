Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că vinovăția polițiștilor care au intervenit în cazul Caracal trebuie stabilită de instanță, printr-o hotărâre definitivă. Cei patru agenți implicați în intervenția din 2019, când Alexandra Măceșanu a cerut ajutor la 112, au fost achitați în primă instanță de Judecătoria Balș. Decizia nu este definitivă.

Invitat marți seară la Euronews, ministrul a vorbit despre ancheta privind uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu de către Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare. Radu Marinescu a subliniat că, în cazul persoanelor acuzate de eventuale fapte în legătură cu intervenția autorităților, stabilirea răspunderii revine exclusiv justiției.

„Persoana care a comis aceste crime abominabile a fost condamnată. Justiţia aici s-a realizat şi criminalul este în puşcărie. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte implicaţia sau vinovăţia altor persoane, inclusiv din cadrul organelor judiciare, numai justiţia se poate pronunţa printr-o hotărâre definitivă”, a declarat ministrul.

Ministrul Justiției a afirmat că răspunsurile privind eventualele responsabilități ale altor persoane implicate în cazul Caracal trebuie oferite într-un timp cât mai scurt, însă fără ca acest lucru să afecteze garanțiile unui proces echitabil.

„Societatea şi oamenii aşteaptă răspunsuri şi aceste răspunsuri ar trebui să fie livrate de către justiţie într-un timp cât mai rapid, dar şi aici trebuie spus cu respectarea tuturor garanţiilor cu privire la un proces echitabil”, a explicat Radu Marinescu.

Acesta a respins ideea unei justiții grăbite, care ar putea conduce la soluții insuficient fundamentate, și a susținut că stabilirea vinovăției trebuie să se bazeze pe probe.

„Pentru că nu ne dorim niciodată o justiţie grăbită, care poate să fie o justiţie aproximativă. Ne dorim întotdeauna o justiţie dreaptă, obiectivă, care să ne spună efectiv cine a greşit, dacă a greşit şi cât a greşit. Justiţia nu este bazată în esenţa sa pe ceea ce simţim, ci pe ceea ce probăm, ceea ce demonstrăm, pe realitate, pe adevăr obiectiv”, a mai declarat ministrul.

Referindu-se la cei patru polițiști care au intervenit în cazul Alexandrei Măceșanu și au fost achitați de Judecătoria Balș, Radu Marinescu a făcut distincția între răspunderea penală și cea disciplinară.

Ministrul a precizat că nu cunoaște rezultatele eventualelor verificări disciplinare privind modul în care agenții și-au îndeplinit obligațiile de serviciu. În ceea ce privește acuzațiile penale, acesta a arătat că dosarul a parcurs o etapă importantă, însă vinovăția nu poate fi stabilită înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive.

„Vedeţi, aici, nu numai justiţia penală trebuie să intervină, pentru că poate exista o soluţie care să ţină de componenta disciplinară. Eu nu ştiu ce verificări s-au făcut sau nu s-au făcut, ce concluzii s-au tras în ceea ce priveşte acţiunea poliţiştilor, pentru că de dânşii discutam atunci, din perspectiva respectării unor obligaţii de serviciu.

Din perspectiva acuzaţiei penale, iată că organele judiciare au făcut un pas, au pus sub acuzare pe aceşti poliţişti, însă, încă o dată, până la o hotărâre definitivă, nu putem să ştim dacă acea acuzaţie a fost, de exemplu, corect construită, dacă probele au fost suficiente. Toate aceste lucruri le aflăm în cadrul unui proces”, a afirmat Radu Marinescu.

Întrebat despre măsurile luate în ultimii ani pentru prevenirea unor cazuri similare, ministrul Justiției a susținut că au existat progrese în ceea ce privește procedurile de intervenție și colaborarea dintre procurori și polițiști.

Radu Marinescu a menționat clarificarea modului de lucru al echipelor formate din procurori și polițiști, precum și importanța avertizărilor timpurii. De asemenea, a amintit incriminarea femicidului și măsurile aflate în pregătire pentru aplicarea unui mecanism de prevenție.

„Adică proceduri mai clare, modul de lucru al unei echipe care reuneşte procurorul şi respectiv poliţiştii, avertizările timpurii şi pe această coordonată s-au făcut progrese. Amintim, de exemplu, de incriminarea femicidului, pentru că aici e vorba de uciderea a două femei până la urmă. Şi societatea a reuşit să incrimineze femicidul, acum se iau şi măsurile necesare pentru a se implementa inclusiv un mecanism care să permită prevenţia”, a susținut ministrul.

În cazul Caracal, Alexandra Măceșanu a sunat la 112 în timp ce era sechestrată în locuința lui Gheorghe Dincă, solicitând ajutor. Intervenția autorităților nu a dus la salvarea sa. Cei patru polițiști judecați în legătură cu modul în care au acționat au fost achitați în primă instanță, hotărârea putând fi contestată.