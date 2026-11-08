Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a criticat ironic planurile liberalilor și ale USR de a forma un pol politic pentru alegerile din 2028. Întrebat dacă PSD se teme de această alianță, ministrul a susținut că inițiativa reprezintă doar o schimbare de imagine și a pus sub semnul întrebării bilanțul guvernării partidelor de dreapta.

Declarațiile au venit după ce liberalii au decis constituirea unui „pol al modernizării”. PNL și USR ar urma să participe cu liste comune la alegerile din 2028, iar un prim pas în această direcție ar putea fi fuziunea PNL cu Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban.

Întrebat dacă social-democrații se tem de noul proiect politic, Radu Marinescu a răspuns ironic, întrebând ce au făcut partidele respective în perioada în care s-au aflat la guvernare.

„Deci înțeleg că de-abia acum dânșii se apucă de modernizare. Mă întreb ce au făcut în timpul cât au fost la guvernare. Nu, din punctul meu de vedere, asta înseamnă să dăm denumirii noi unor practici vechi”, a declarat ministrul Justiției, la un post TV.

Marinescu a continuat criticile, susținând că proiectul anunțat de partidele de dreapta nu aduce o schimbare reală.

„În realitate, nu este decât un ambalaj nou la o chestiune pe care o cunoaștem, dar, până la urmă, după fapte se cunoaște fiecare, nu după denumirea pe care și-o atribuie.

Ce au făcut cât au fost la guvernare? Tăieri, reduceri, o economie care este degringoladă și într-o situație foarte dificilă. Și atunci mă întreb unde este această modernizare…”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre rolul pe care Ludovic Orban l-ar putea avea în noua construcție politică, Radu Marinescu a spus că liderul Forței Dreptei nu ar fi reușit să modernizeze partidul pe care îl conduce.

„Domnul Orban n-a reușit nici până în momentul de față o modernizare și sunt absolut convins că nu o să reușească nici în continuare”, a declarat ministrul.

Marinescu a respins ideea că PSD ar fi îngrijorat de apropierea partidelor de dreapta și a susținut că actuala guvernare urmărește să corecteze greșelile din trecut.

„Nu ne temem. Am asumat guvernarea într-o perioadă foarte dificilă, vrem să corectăm ceea ce s-a greșit, iar modernizarea reală, nu una afirmată, sperăm să o facă guvernul nostru prin măsurile pe care le propunem”, a mai spus Radu Marinescu.