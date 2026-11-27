Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că Comisia de etică a Universității din Craiova a respins cele două sesizări privind presupusul plagiat din teza sa de doctorat. Oficialul susține că similitudinile semnalate provin din citarea textelor de lege și a hotărârilor judecătorești și acuză un conflict de interese în cazul experților care au formulat acuzațiile.

Ministrul Justiției a precizat că decizia Comisiei de etică îi confirmă nevinovăția, la 20 de ani de la momentul în care o comisie și instituțiile abilitate i-au evaluat lucrarea și i-au acordat titlul de doctor. În opinia sa, pasajele semnalate automat de programele antiplagiat nu reprezintă furt intelectual, ci formulări juridice care nu pot fi modificate.

„Comisia de etica a Universității din Craiova a respins cele doua sesizari privind plagiatul lucrării mele de doctorat. Ma bucur ca s-a constatat nevinovăția. Nu poate fi plagiat conținutul unor legi sau hotărâri judecătorești , folosirea terminologiei de specialitate unice, a noțiunilor și definițiilor de specialitate curente . Chiar daca softul anti plagiat le detecteaza automat ca texte copiate, ele sunt de fapt conținut unic, imutabil științific, doar nu puteai modifica textele de lege”, a transmis Radu Marinescu.

Dincolo de aspectele academice, ministrul a arătat că a reclamat comisiei existența unui conflict de interese în privința celor doi experți care au analizat lucrarea, invocând un episod politic recent din coaliție.

„Am sesizat comisiei existenta unui conflict de interese la cei doi experti auto-propusi, mai ales ca, recent, in cadrul conducerii PSD am respins propunerea USR pentru ca sotia unuia dintre ei sa fie numita intr-o functie înalta in stat. Ma bucur ca situatia s-a clarificat si înțeleg ca asta e politica si ca oamenii politici sunt expusi si unor asemenea atacuri gratuite, chiar și după 20 de ani de când o comisie și toate instituțiile competente au evaluat științific lucrarea și au decis acordarea titlului de doctor”, a mai declarat ministrul Justiției.