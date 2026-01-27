Radu Marinescu, despre acuzațiile de plagiat: Se poate lămuri printr-o hotărâre judecătorească

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că disputa legată de acuzațiile de plagiat în care este implicat poate fi tranșată doar printr-o decizie judecătorească. Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu îi va cere demisia, iar PSD și-a exprimat susținerea pentru activitatea ministrului.

Radu Marinescu a precizat că, în prezent, lucrarea sa este analizată de o comisie specializată din cadrul Universitatea din Craiova.

„În momentul de față se face o evaluare de către o comisie calificată. Asta însemnând Comisia de Etică a Universității din Craiova. Este potrivit legii singura calificată să facă astfel de investigații. Toată această chestiune se poate lămuri din punctul meu de vedere printr-o hotărâre judecătorească”, a declarat marți Radu Marinescu, la B1 TV.

Ministrul Justiției a subliniat că, din perspectiva cadrului legal, analiza cazurilor de plagiat revine în primă fază comisiilor de etică universitare, iar stabilirea adevărului final aparține instanțelor

„Din câte cunosc eu în momentul de față, pe chestiuni care privesc plagiatul, există Comisiile de Etică ale Universităților, care au această competență. Dincolo de această chestiune, există Instanța de Judecată, pentru că într-un stat de drept, în care drepturile și libertățile fiecăruia sunt protejate până la urmă de justiție, adevărul se stabilește de către o instanță de judecată”, a mai spus Marinescu.

Întrebat dacă ar accepta o evaluare realizată de o altă comisie de etică decât cea a Universității din Craiova, ministrul a respins această posibilitate, invocând cadrul legal.

„Nu cred că există o astfel de ipoteză legală. Eu sunt pentru respectarea legii și pentru aplicarea legii”.

Referitor la eventuale modificări în Executiv, pe fondul acuzațiilor de plagiat, Radu Marinescu a amintit poziția politică exprimată public de partidul său și de premier.

„Poziția Partidului Social-Democrat a fost exprimată, o cunoașteți ca atare. Această poziție a fost una de susținerea activității mele. Înțeleg că și domnul prim-ministru, până la urmă, în acest sens expune lucrurile, și anume că adevărul trebuie să fie stabilit de către cei care sunt îndrituiți în conformitate cu legea, de o manieră definitiv”.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan a făcut declarații publice pe tema acuzațiilor aduse ministrului Justiției, arătând că așteaptă concluziile Comisiei de Etică a Universității din Craiova. Șeful Guvernului a precizat că, în situația în care plagiatul ar fi confirmat, „ar fi o discuție cât se poate de serioasă pe tema asta. Fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut el”.