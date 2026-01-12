Politica

Victor Ponta, reacție dură la acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției: "Focile” au verde ca să se indigneze!

Victor Ponta, reacție dură la acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției: "Focile” au verde ca să se indigneze!Victor Ponta. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul ministru al României, Victor Ponta, a reacționat la acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. „ Vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul! Când Kovesi și-a plagiat teza de doctorat, evident că au acoperit-o. Dar acum „focile” vor primi semnalul să se indigneze” a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta, reacție la acuzațiile de plagiat de care este acuzat Radu Marinescu, ministrul Justiției

Fostul prim-ministru Victor Ponta a reacționat la acuzațiile jurnalistei Emilia Șercan, după ce aceasta a făcut publice acuzații de plagiat privind teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. În postarea sa, Ponta susține că dezvăluirile fac parte dintr-un „atac coordonat”.

El a afirmat că ar exista o „rețea” care urmărește preluarea controlului asupra Justiției și că scandalul de plagiat este folosit ca instrument de „terorism politic”. Ponta nu a detaliat identitatea celor implicați în această presupusă rețea

Presupuse acțiuni în Ministerul Justiției

Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook afirmații legate de presupuse planuri pentru preluarea controlului asupra Ministerului Justiției. El susține că există mișcări care ar urmări declanșarea unor proteste și critică modul în care au fost tratate cazuri similare anterior.

Radu Marinescu

Radu Marinescu. Sursă foto: Facebook

În postare, Ponta menționează că premierul Bolojan ar urma să se implice în evaluarea CV-ului unui ministru și că președintele ar accepta propunerea acestuia. Acesta a afirmat că noul ministru al Justiției ar putea decide acțiuni la Direcția Națională Anticorupție conform instrucțiunilor „rețelei”.

Victor Ponta despre rețeaua Kovesi

Fostul premier Victor Ponta a comentat pe pagina sa de Facebook  despre reportajul de la Recorder privind Justiția și cazurile de plagiat. El a afirmat că „rețeaua Kovesi–USR” ar urmări capturarea instituțiilor judiciar. Acesta a subliniat că bătălia pentru Justiție a început cu acest reportaj.

Ponta a scris că metodele folosite în trecut în procesele legate de plagiat au fost câștigate în instanță, dar că rețeaua continuă să acționeze conform intereselor sale. El descrie întreaga situație ca o formă de „terorism politic”.

