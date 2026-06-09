Detalii îngrijorătoare privind securitatea în Portul Constanța: „Dacă lovea vasul cu metanol, jumătate din oraș era rasă”

Detalii îngrijorătoare au ieșit la iveală în urma exploziei dronei ajunsă în Portul Constanța. România se confruntă cu acuzații dure de vulnerabilitate la nivelul securității naționale după incident grav petrecut în Portul Constanța. În cadrul celei mai recente ediții a podcastului HAI România, Dan Andronic, Mirel Curea și Victor Ponta au dezvăluit detalii uluitoare despre o dronă militară ucraineană care a pătruns adânc în apele teritoriale românești, punând în pericol mii de vieți.

Dezbaterea a scos la iveală nu doar lipsa de reacție a autorităților, ci și o realitate tehnică înfiorătoare: Portul Constanța este aproape complet neprotejat în fața atacurilor moderne.

Potrivit jurnalistului Dan Andronic, drona a fost detectată de o singură cameră cu termoviziune la ora 01:20, însă dispozitivul nu aparținea structurilor militare românești. Conform informațiilor primite de Andronic, se pare că statul român nu deține sisteme active de monitorizare în acea zonă.

Mai grav, consecințele unui impact ar fi fost catastrofale, din informațiile vehiculate public este posibil ca ținta să fi fost o navă care transporta combustibil pentru o companie strategică din România.

„A spus-o chiar Vergil Chițac, primarul Constanței: dacă drona lovea vasul cu metanol sau cel cu motorină care descărcau în acel moment, jumătate din Constanța era rasă. O punea la pământ”, a dezvăluit Dan Andronic.

Fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat dur atitudinea „supusă” a Ministerului de Externe de la București și a explicat cum ar fi trebuit gestionat un asemenea act de agresiune din partea unui stat vecin pe care România îl sprijină logistic și uman:

Avertisment oficial: Considerarea incidentului ca o desconsiderare totală a suveranității naționale.

Reacție militară directă: Transmiterea unei notificări scrise Kievului prin care Bucureștiul anunță că va scufunda orice dronă sau navă ucraineană neautorizată care pătrunde în apele teritoriale.

Cei trei care au discutat în cadrul podcastului, difuzat pe canalul youtube HAI România, au concluzionat că actualii lideri ai armatei și ai diplomației dau dovadă de o „inconștiență politică”, preferând să ascundă incidentul sub preș sau să dea vina exclusiv pe Federația Rusă, în timp ce securitatea cetățenilor români rămâne dependentă de noroc.