Polițiștii din Tulcea au anunțat apariția unei noi tentative de fraudă prin SMS, în care este folosit ilegal numele unei platforme de plată a parcării. Cetățenii primesc mesaje despre presupuse taxe restante și sunt îndemnați să acceseze un link pentru a face plata, însă pagina respectivă este controlată de infractori.

Noua metodă de înșelăciune se bazează pe mesaje formulate astfel încât să pară trimise de un serviciu real de plată a parcării. Destinatarii sunt informați că au datorii și că trebuie să le achite într-un termen scurt.

”Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune care circulă în această perioadă prin intermediul mesajelor SMS. De această dată, escrocii folosesc în mod fraudulos numele unei platforme de plată a parcării, încercând să convingă destinatarii că au taxe de parcare restante şi că trebuie să efectueze urgent plata accesând un link”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea.

Mesajele trimise în cadrul acestei tentative de fraudă invocă plăți neachitate, penalități sau apropierea unui termen-limită. Formulările sunt alese pentru a crea presiune și pentru a-i determina pe destinatari să reacționeze rapid, fără să verifice dacă informațiile sunt reale.

Linkul inclus în SMS conduce către o pagină falsă, realizată pentru colectarea informațiilor introduse de utilizatori. Sunt vizate atât datele personale, cât și cele asociate cardurilor bancare.

”Scopul acestora este de a determina destinatarii să acceseze link-ul din mesaj şi să introducă date personale ori bancare pe pagini false, controlate de infractori. Această metodă urmează acelaşi tipar ca alte tentative de phishing semnalate recent, inclusiv cele prin care utilizatorii erau informaţi în mod fals că au primit o amendă rutieră şi trebuie să o achite prin accesarea unui link”, a mai transmis sursa citată.

Metoda folosită este asemănătoare tentativelor de phishing în care persoanele primeau informații false despre presupuse amenzi rutiere și erau îndemnate să le plătească online.

Polițiștii au anunțat mai multe elemente care pot indica o tentativă de fraudă. Mesajele creează, de regulă, un sentiment de urgență și cer efectuarea imediată a unei acțiuni.

Un alt semn este prezența unui link prin care destinatarului i se solicită să facă o plată sau să introducă date personale și bancare. Suspiciuni trebuie să apară și atunci când expeditorul este necunoscut ori folosește un număr sau o adresă care nu aparține companiei sau instituției în numele căreia pretinde că transmite mesajul.

Polițiștii le recomandă cetățenilor să nu deschidă linkurile primite prin SMS-uri suspecte și să nu completeze date personale sau bancare pe paginile accesate în acest mod.

Informațiile privind eventualele taxe sau plăți restante trebuie verificate numai în aplicațiile și pe site-urile oficiale ale furnizorilor de servicii. Mesajul suspect trebuie șters și raportat ca spam.

Persoanele care au introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului. De asemenea, acestea sunt sfătuite să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție.