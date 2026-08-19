De ce face floare zeama de murături. Toamna este perioada în care borcanele cu castraveți, gogonele, conopidă sau alte legume murate ajung în cămară, însă uneori, după numai câteva zile sau săptămâni, la suprafața saramurii apare o peliculă albicioasă. Este ceea ce, în limbaj popular, mulți numesc „floare”. Apariția ei nu trebuie ignorată, pentru că poate indica faptul că procesul de fermentare nu se desfășoară în condițiile potrivite.

Una dintre greșelile care favorizează problemele este aceea de a lăsa legumele să iasă deasupra saramurii. La fel de importantă este și concentrația de sare. O saramură prea slabă poate modifica procesul de fermentare și poate favoriza alterarea murăturilor.

Murăturile fermentate se obțin cu ajutorul microorganismelor care transformă în mod natural zaharurile din legume și contribuie la apariția gustului acru caracteristic. Procesul trebuie însă să se desfășoare în condiții controlate. Centrul Național pentru Conservarea Alimentelor la Domiciliu din cadrul Universității din Georgia arată că scuma sau pelicula care poate apărea la suprafața saramurii în timpul fermentării castraveților este asociată cu drojdii sălbatice și bacterii.

Problema este că aceste microorganisme pot utiliza acidul din saramură. Dacă pelicula este lăsată să se acumuleze, concentrația de acid poate scădea. Din acest motiv, recomandarea specialiștilor este ca pelicula de la suprafață să fie îndepărtată ori de câte ori apare pe parcursul fermentării.

Este important de făcut și o diferență între o peliculă fină apărută în timpul fermentării și mucegaiul evident. Petele pufoase, colorate sau un miros puternic neplăcut trebuie tratate cu mult mai multă precauție.

Una dintre cele mai importante reguli atunci când pregătești murături fermentate este ca legumele să rămână sub nivelul saramurii. Castraveții, gogonelele, conopida sau celelalte legume pot avea tendința să plutească și să ajungă la suprafață. Partea rămasă în contact cu aerul este mult mai expusă microorganismelor nedorite.

National Center for Home Food Preservation recomandă explicit păstrarea castraveților complet scufundați în saramură în timpul fermentării. De aceea, în vasele mai mari se folosește de obicei o greutate adecvată pentru fermentare, astfel încât legumele să rămână acoperite.

Dacă nivelul lichidului scade sau unele dintre legume ies deasupra lui, condițiile din recipient se modifică și riscul apariției problemelor crește.

Nu este suficient, așadar, ca borcanul să fie umplut cu saramură în prima zi. El trebuie verificat și pe parcursul fermentării.

O altă greșeală frecventă este modificarea după ochi a cantității de sare dintr-o rețetă. Unii reduc sarea pentru că vor murături mai puțin sărate, însă în cazul fermentării aceasta nu are doar rol de condiment.

Concentrația saramurii influențează microorganismele care se dezvoltă în timpul fermentării. O saramură prea slabă poate duce la murături moi sau alunecoase și la o fermentare necorespunzătoare.

Sursa citată recomandă respectarea cantității de sare indicate într-o rețetă testată și avertizează asupra saramurii prea slabe. Din același motiv, nu este indicat să modifici arbitrar proporțiile de apă și sare doar pentru că murăturile par prea sărate la început. Fermentarea este un proces în care proporțiile ingredientelor contează.

Nu doar saramura este importantă. Recipientele cu murături nu trebuie ținute într-un loc foarte cald. Temperaturile prea ridicate pot accelera procesul de fermentare și pot afecta textura legumelor.

Pentru castraveții murați prin fermentare, specialiștii indică drept interval optim aproximativ 21-24 de grade Celsius. La temperaturi mai mici fermentarea durează mai mult, în timp ce temperaturile de peste aproximativ 27 de grade Celsius pot face castraveții prea moi.

De aceea, un balcon foarte însorit sau o bucătărie extrem de caldă nu reprezintă neapărat cele mai bune locuri pentru perioada de fermentare. După terminarea procesului, condițiile de păstrare sunt, de asemenea, importante.

Aspectul lichidului poate crea și el confuzie. În cazul murăturilor fermentate, o anumită tulburare a saramurii poate apărea în mod natural pe parcursul fermentării. Sursa citată arată inclusiv că un sediment alb în borcan poate fi produs de bacteriile implicate în fermentare.

Prin urmare, saramura tulbure sau un sediment alb pe fundul recipientului nu trebuie confundate automat cu mucegaiul format la suprafață.

Trebuie urmărit întregul aspect al produsului: textura legumelor, mirosul, suprafața saramurii și modul în care s-a desfășurat fermentarea.

Nu orice modificare a saramurii înseamnă automat că întregul borcan este compromis, însă există semne care nu trebuie ignorate. Este recomandată aruncarea castraveților fermentați dacă aceștia devin moi, lipicioși sau alunecoși ori dacă dezvoltă un miros neplăcut.

Mucegaiul evident trebuie, de asemenea, tratat diferit de pelicula obișnuită care poate apărea în timpul unei fermentări controlate. Din motive de siguranță, dacă există dubii că produsul s-a alterat, nu este recomandată gustarea lui pentru a verifica dacă „mai este bun”.

Cele mai importante reguli sunt simple: folosește legume proaspete și sănătoase, recipiente curate și o rețetă testată, nu modifica la întâmplare cantitatea de sare și verifică periodic recipientul. Legumele trebuie să rămână permanent sub nivelul saramurii, iar temperatura trebuie să fie potrivită procesului de fermentare. Dacă la suprafață apare o peliculă specifică fermentării, aceasta trebuie îndepărtată prompt, potrivit recomandărilor specialiștilor.

În schimb, dacă murăturile devin moi, alunecoase, capătă un miros neplăcut sau prezintă semne evidente de alterare, borcanul nu trebuie consumat.

Așadar, „floarea” de pe zeama de murături nu apare neapărat pentru că ai folosit ingrediente greșite. Uneori, o eroare aparent minoră – precum faptul că ai lăsat câteva legume deasupra saramurii sau ai făcut saramura prea slabă – poate modifica întregul proces de fermentare.