Courtney Meppen-Walter, fost fundaș format la Manchester City și fost internațional englez de juniori, a murit la vârsta de 32 de ani. Fotbalistul a evoluat de-a lungul carierei la mai multe cluburi din Anglia, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice, potrivit BBC.

Courtney Meppen-Walter și-a început cariera la academia celor de la Manchester City, unde a fost pregătit înainte de a face pasul către fotbalul profesionist. Fundașul a reprezentat Anglia la echipele naționale de juniori, fiind convocat atât la selecționata sub 17 ani, cât și la cea sub 18 ani.

De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru mai multe formații din ligile engleze, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Ultimul său club a fost Bury, de care s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut.

Vestea morții fostului fotbalist a provocat mesaje de condoleanțe din partea cluburilor pentru care a evoluat. Reprezentanții celor de la Bury au transmis un mesaj pe platforma X, în care și-au exprimat regretul pentru pierderea fostului jucător.

„Suntem profund îndurerați să aflăm de decesul fostului nostru jucător”.

Și clubul Nantwich, pentru care Courtney Meppen-Walter a evoluat în cariera sa, i-a adus un omagiu. Jon Gold, președintele formației, l-a descris drept un „om deosebit, cu o inimă imensă”, subliniind calitățile sale umane.

În 2013, fostul fundaș a fost condamnat la 16 luni de închisoare, după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea a două persoane, în vârstă de 32 și, respectiv, 37 de ani.

Accidentul a avut loc în septembrie 2012, iar cazul a avut un impact major asupra carierei fotbalistului. Condamnarea a venit în perioada în care acesta încerca să își consolideze parcursul în fotbalul profesionist englez.