Social

Un fost fotbalist de la Manchester City a murit la 32 de ani. Sportivul a fost condamnat la închisoare în trecut

Un fost fotbalist de la Manchester City a murit la 32 de ani. Sportivul a fost condamnat la închisoare în trecutlumânare / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Courtney Meppen-Walter, fost fundaș format la Manchester City și fost internațional englez de juniori, a murit la vârsta de 32 de ani. Fotbalistul a evoluat de-a lungul carierei la mai multe cluburi din Anglia, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice, potrivit BBC.

Courtney Meppen-Walter a fost format la Manchester City

Courtney Meppen-Walter și-a început cariera la academia celor de la Manchester City, unde a fost pregătit înainte de a face pasul către fotbalul profesionist. Fundașul a reprezentat Anglia la echipele naționale de juniori, fiind convocat atât la selecționata sub 17 ani, cât și la cea sub 18 ani.

De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru mai multe formații din ligile engleze, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Ultimul său club a fost Bury, de care s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut.

Courtney Meppen-Walter

Courtney Meppen-Walter. Sursa foto: Wikipedia

Cluburile la care a jucat i-au adus un omagiu

Vestea morții fostului fotbalist a provocat mesaje de condoleanțe din partea cluburilor pentru care a evoluat. Reprezentanții celor de la Bury au transmis un mesaj pe platforma X, în care și-au exprimat regretul pentru pierderea fostului jucător.

„Suntem profund îndurerați să aflăm de decesul fostului nostru jucător”.

Și clubul Nantwich, pentru care Courtney Meppen-Walter a evoluat în cariera sa, i-a adus un omagiu. Jon Gold, președintele formației, l-a descris drept un „om deosebit, cu o inimă imensă”, subliniind calitățile sale umane.

Courtney Meppen-Walter a fost condamnat la închisoare după un accident rutier

În 2013, fostul fundaș a fost condamnat la 16 luni de închisoare, după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea a două persoane, în vârstă de 32 și, respectiv, 37 de ani.

Accidentul a avut loc în septembrie 2012, iar cazul a avut un impact major asupra carierei fotbalistului. Condamnarea a venit în perioada în care acesta încerca să își consolideze parcursul în fotbalul profesionist englez.

Stiri calde

23:36 - Trump prezintă retragerea trupelor americane din Irak drept o „victorie” pentru SUA. Ce urmează

23:27 - Bolojan vrea indexarea pensiilor și salariilor, dar cere restructurări la stat. Ce instituții ar putea dispărea

23:17 - Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în prima jumătate a lunii octombrie. Ce trebuie să știe șoferii

23:05 - Ce să adaugi peste cartofi înainte de prăjire pentru o crustă aurie și crocantă. Ingredientul banal care face diferența

22:58 - Scandal uriaș la naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo a părăsit lotul înainte de meciul cu Danemarca

22:49 - PNL își decide viitorul politic după căderea Guvernului Mureșan. Bolojan nu exclude discuțiile cu PSD

HAI România!

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Proiecte speciale