Un fost fotbalist de la Manchester City a murit la 32 de ani. Sportivul a fost condamnat la închisoare în trecut
- Mădălina Sfrijan
- 30 septembrie 2026, 16:22
Courtney Meppen-Walter, fost fundaș format la Manchester City și fost internațional englez de juniori, a murit la vârsta de 32 de ani. Fotbalistul a evoluat de-a lungul carierei la mai multe cluburi din Anglia, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Circumstanțele morții sale nu au fost făcute publice, potrivit BBC.
Courtney Meppen-Walter a fost format la Manchester City
Courtney Meppen-Walter și-a început cariera la academia celor de la Manchester City, unde a fost pregătit înainte de a face pasul către fotbalul profesionist. Fundașul a reprezentat Anglia la echipele naționale de juniori, fiind convocat atât la selecționata sub 17 ani, cât și la cea sub 18 ani.
De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru mai multe formații din ligile engleze, printre care Carlisle United, Stockport County și Bury. Ultimul său club a fost Bury, de care s-a despărțit la sfârșitul sezonului trecut.
Cluburile la care a jucat i-au adus un omagiu
Vestea morții fostului fotbalist a provocat mesaje de condoleanțe din partea cluburilor pentru care a evoluat. Reprezentanții celor de la Bury au transmis un mesaj pe platforma X, în care și-au exprimat regretul pentru pierderea fostului jucător.
„Suntem profund îndurerați să aflăm de decesul fostului nostru jucător”.
Și clubul Nantwich, pentru care Courtney Meppen-Walter a evoluat în cariera sa, i-a adus un omagiu. Jon Gold, președintele formației, l-a descris drept un „om deosebit, cu o inimă imensă”, subliniind calitățile sale umane.
Courtney Meppen-Walter a fost condamnat la închisoare după un accident rutier
În 2013, fostul fundaș a fost condamnat la 16 luni de închisoare, după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea a două persoane, în vârstă de 32 și, respectiv, 37 de ani.
Accidentul a avut loc în septembrie 2012, iar cazul a avut un impact major asupra carierei fotbalistului. Condamnarea a venit în perioada în care acesta încerca să își consolideze parcursul în fotbalul profesionist englez.