Academicianul Ionel Haiduc, una dintre personalitățile importante ale chimiei românești, a murit la vârsta de 89 de ani. Fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Academiei Române timp de opt ani, acesta a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea cercetării științifice din România. (Sursa: ClujCapitala)

Ionel Haiduc s-a născut la Cluj, în 1937, și a absolvit Facultatea de Chimie a Universității Babeș-Bolyai în 1959. Și-a desfășurat cea mai mare parte a activității profesionale la aceeași universitate, unde a ocupat și funcția de rector între 1990 și 1993.

Ulterior, academicianul a preluat conducerea Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, funcție pe care a deținut-o între 1995 și 2006. În perioada 2006–2014, Ionel Haiduc a fost președintele Academiei Române, fiind ales membru titular al instituției în 1991.

Vestea decesului a fost anunțată marți, 29 septembrie, de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evidențiat contribuția sa la dezvoltarea chimiei românești.

„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești, președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995–2006 și președinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014”, se arată în mesajul instituției.

Ionel Haiduc a fost profesor și cercetător în domeniul chimiei, cu activitate recunoscută la nivel internațional. Cercetările sale au vizat mai multe ramuri ale chimiei, printre care chimia ciclurilor anorganice, compușii organometalici și chimia supramoleculară.

„Profesor și cercetător de prestigiu internațional, acad. Ionel Haiduc a avut o contribuție fundamentală la dezvoltarea chimiei românești, introducând și dezvoltând noi direcții de cercetare, între care chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, studiul liganzilor organofosforici, al compușilor organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară”, au transmis reprezentanții Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Opera sa științifică include peste 350 de lucrări publicate în reviste de specialitate, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de profil. Unul dintre volumele sale, „Supramolecular Organometallic Chemistry”, a apărut în 1999 și a fost prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie.

De-a lungul carierei, Ionel Haiduc a colaborat cu instituții academice din străinătate și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia și cele două Americi. A fost, de asemenea, membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Maghiare de Științe. Mai multe universități din România i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

Prin activitatea sa didactică, științifică și academică, Ionel Haiduc a contribuit la formarea mai multor generații de studenți și cercetători. Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române a subliniat rolul său în dezvoltarea instituției și a cercetării românești.

„Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească”, se mai arată în mesajul de condoleanțe.