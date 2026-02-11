Social

Academia Română. Cine sunt noii membri titulari și de onoare

Comentează știrea
Academia Română. Cine sunt noii membri titulari și de onoareExcelența culturală și științifică, celebrată la Academia Română (sursă foto: arhiva EVZ)
Din cuprinsul articolului

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 11 februarie 2026, a decis alegerea a patru noi membri ai instituției. Hotărârea a fost luată prin vot secret, potrivit procedurilor prevăzute în Statutul Academiei Române.

Decizia vizează două categorii de membri: membri titulari și membri de onoare din străinătate, în cadrul mai multor secții ale instituției.

Academia Română este cel mai înalt for de consacrare științifică și culturală din România, iar alegerea de noi membri reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale activității sale instituționale.

Doi noi membri titulari au fost aleși în cadrul Academiei Române

În urma votului exprimat de membrii Adunării Generale, au fost aleși doi membri titulari ai Academiei Române.

Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
Temu suspendă vânzările internaționale în Turcia: Sfârșitul epocii importurilor ieftine sau repoziționare?
Temu suspendă vânzările internaționale în Turcia: Sfârșitul epocii importurilor ieftine sau repoziționare?

Este vorba despre Ștefan Afloroaei, ales în Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, și despre Adrian Iorgulescu, ales în Secția de arte, arhitectură și audiovizual.

Alegerea ca membru titular al Academiei Române reprezintă una dintre cele mai înalte recunoașteri academice și culturale din România, acordată personalităților cu contribuții semnificative în domeniile lor de activitate.

Conform Statutului Academiei Române, titlul de academician poate fi folosit exclusiv de membrii titulari ai instituției.

Președintele Academiei Române,Ioan-Aurel Pop, va decerna premii pentru anul 2021.

Președintele Academiei Române,Ioan-Aurel Pop, va decerna premii pentru anul 2021. Credit foto: Alina Bianca Bălan, Facebook Academia Română

Membri de onoare din străinătate în două secții ale Academiei

Adunarea Generală a decis și alegerea a doi membri de onoare din străinătate, în cadrul unor secții diferite ale Academiei Române.

Doru Cătălin Morariu, din Marea Britanie, a fost ales membru de onoare în Secția de științe geonomice.

De asemenea, Dragoș Aurelian Axinte, tot din Marea Britanie, a fost ales membru de onoare în Secția de științe tehnice.

Titlul de membru de onoare al Academiei Române este acordat personalităților din străinătate care au contribuții științifice sau culturale importante și legături academice relevante cu România.

Rolul Academiei Române în viața științifică și culturală

Academia Română este instituția care coordonează activitatea de cercetare fundamentală în numeroase domenii și care are rolul de a promova cultura, știința și limba română.

Structura instituției este organizată pe secții științifice și culturale, fiecare având propriile domenii de specializare și propriile criterii de selecție pentru membrii săi.

Alegerea de noi membri titulari și membri de onoare face parte din procesul periodic de reînnoire și consolidare a comunității academice, prin includerea unor personalități recunoscute pentru contribuțiile lor profesionale.

Procesul de alegere implică propuneri din partea secțiilor Academiei și votul Adunării Generale, care reprezintă forul suprem de decizie al instituției.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:29 - Comisia Europeană a luat act de decizia CCR privind pensiile magistraților și analizează suspendarea fondurilor
22:22 - Cinci țări europene oferă stimulente financiare pentru cei care se mută în ele
22:10 - Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță
22:02 - Volodimir Zelenski a anunțat când și în de condiții vor fi organizate alegeri în Ucraina
21:55 - Nuțu Cămătaru a primit o veste bună de la CAB, iar procesul de reabilitare este aproape complet
21:47 - Un miliardar chinez ar fi devenit tatăl a peste 100 de copii născuți în SUA. Bărbatul vrea să-și creeze propria dinastie

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale