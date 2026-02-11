Academia Română. Cine sunt noii membri titulari și de onoare

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 11 februarie 2026, a decis alegerea a patru noi membri ai instituției. Hotărârea a fost luată prin vot secret, potrivit procedurilor prevăzute în Statutul Academiei Române.

Decizia vizează două categorii de membri: membri titulari și membri de onoare din străinătate, în cadrul mai multor secții ale instituției.

Academia Română este cel mai înalt for de consacrare științifică și culturală din România, iar alegerea de noi membri reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale activității sale instituționale.

În urma votului exprimat de membrii Adunării Generale, au fost aleși doi membri titulari ai Academiei Române.

Este vorba despre Ștefan Afloroaei, ales în Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, și despre Adrian Iorgulescu, ales în Secția de arte, arhitectură și audiovizual.

Alegerea ca membru titular al Academiei Române reprezintă una dintre cele mai înalte recunoașteri academice și culturale din România, acordată personalităților cu contribuții semnificative în domeniile lor de activitate.

Conform Statutului Academiei Române, titlul de academician poate fi folosit exclusiv de membrii titulari ai instituției.

Adunarea Generală a decis și alegerea a doi membri de onoare din străinătate, în cadrul unor secții diferite ale Academiei Române.

Doru Cătălin Morariu, din Marea Britanie, a fost ales membru de onoare în Secția de științe geonomice.

De asemenea, Dragoș Aurelian Axinte, tot din Marea Britanie, a fost ales membru de onoare în Secția de științe tehnice.

Titlul de membru de onoare al Academiei Române este acordat personalităților din străinătate care au contribuții științifice sau culturale importante și legături academice relevante cu România.

Academia Română este instituția care coordonează activitatea de cercetare fundamentală în numeroase domenii și care are rolul de a promova cultura, știința și limba română.

Structura instituției este organizată pe secții științifice și culturale, fiecare având propriile domenii de specializare și propriile criterii de selecție pentru membrii săi.

Alegerea de noi membri titulari și membri de onoare face parte din procesul periodic de reînnoire și consolidare a comunității academice, prin includerea unor personalități recunoscute pentru contribuțiile lor profesionale.

Procesul de alegere implică propuneri din partea secțiilor Academiei și votul Adunării Generale, care reprezintă forul suprem de decizie al instituției.