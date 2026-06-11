Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

În acest episod, Radu Preda stă de vorbă cu Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, despre cel mai mare scandal din istoria sistemului bancar românesc: amenzile record de 710 milioane de euro aplicate de Consiliul Concurenței celor 10 bănci acuzate că au manipulat indicele ROBOR. Discuția merge mai departe, spre rădăcinile problemei — taxarea excesivă a muncii, deficitul structural al sistemului public de pensii și întrebarea incomodă pe care puțini politicieni o rostesc cu voce tare: ce pensie vor primi, de fapt, românii care muncesc azi?

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