Sezonul concediilor a început, iar tot mai mulți turiști aleg să își rezerve cazarea prin platforme online dedicate închirierilor de locuințe. Platforma Airbnb este una dintre cele mai populare opțiuni pentru cei care caută apartamente, case sau camere de vacanță în țară și în străinătate. Odată cu creșterea numărului de utilizatori, însă, s-au înmulțit și tentativele de fraudă, potrivit El Economista.

Specialiștii atrag atenția asupra unui tip de înșelătorie care apare frecvent după efectuarea unei rezervări.

Victimele sunt contactate de persoane care se prezintă drept gazde și solicită plata prin metode externe platformei, invocând diverse motive și promițând, de multe ori, reduceri atractive.

După confirmarea rezervării, turistul primește un mesaj prin care i se cere să achite suma integrală sau un avans prin transfer bancar, aplicații de plăți ori alte servicii din afara Airbnb. În unele cazuri, presupusa gazdă susține că astfel sunt evitate comisioanele platformei și că ambele părți beneficiază de un preț mai bun.

În realitate, odată ce banii sunt transferați în afara sistemului oficial, protecția oferită de platformă dispare. Escrocii urmăresc să încaseze suma și să întrerupă orice contact, lăsând turistul fără bani și fără cazarea rezervată.

Sistemul Airbnb este construit astfel încât plățile să fie gestionate direct de companie. Fondurile nu ajung imediat la gazdă, ci sunt păstrate până când oaspetele se cazează efectiv. Acest mecanism oferă o protecție suplimentară în situațiile în care apar probleme legate de rezervare sau de locuința închiriată.

Utilizatorii sunt sfătuiți să respecte întotdeauna regulile platformei și să efectueze toate plățile exclusiv prin sistemul oficial Airbnb. Costul afișat la rezervare include taxele și serviciile asociate sejurului, astfel că eventualele cereri suplimentare de plată trebuie verificate cu atenție.

Dacă o persoană care pretinde că este gazdă solicită transferul banilor prin alte metode, cea mai sigură opțiune este refuzul unei astfel de tranzacții. De asemenea, mesajul și contul respectiv ar trebui raportate imediat către Airbnb, pentru ca platforma să poată investiga situația și să limiteze riscul unor fraude similare.

Reducerile consistente oferite în schimbul unei plăți efectuate în afara platformei reprezintă unul dintre cele mai întâlnite semnale de alarmă. Chiar dacă oferta pare tentantă, specialiștii spun că turiștii trebuie să fie atenți la toate detaliile înainte de a face plata.