"Sufrageria" lui Abrudean, locul în care s-au întâlnit "onestul" Bolojan și "imparțiala" Tănăsescu

“Sufrageria” lui Abrudean, locul în care am aflat cum (NU) se negociază „integritatea” la o cafea. Toată presa, sau aproape toată, a dat o știre greu de crezut. Venită pe surse.

Ilie Bolojan, premierul demis și președintele PNL, a avut o întâlnire secretă cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, în biroul de la Senat al președintelui Mircea Abrudean. Ca între președinți. Fix înaintea deciziei CCR pe tema legii integrității, care îl poate trimite pe Dominic Fritz în istorie.

Tăcerea a domnit câteva ore. Grea, apăsătoare, confirmând informația. Până când a venit reacția indignată a președintei CCR.

Misterul întâlnirii de taină s-a risipit, lăsând în loc mireasma inconfundabilă, grea, a politicii de Dâmbovița, asezonată cu puțin cinism ardelenesc.

Să refacem filmul, pentru că scenariul este absolut fabulos, demn de o comedie neagră despre statul de drept românesc.

Locația: "Sufrageria" de la Senat al lui Mircea Abrudean (PNL), gazda perfectă, discretă, unsă cu toate alifiile aparatului guvernamental și de partid.

Personajele prezente: Ilie Bolojan, reformatorul absolut, noul zeu al progresismului, omul căruia i se închină PNL-ul și Simina Tănăsescu, președinta și judecător al Curții Constituționale, somitate academică, reper de echidistanță.

Elefantul din încăpere: Legea Integrității, care urmează să fie judecată la CCR, luni. Cireașa de pe tort: Simina Tănăsescu este exact raportorul obiecțiilor la această lege. Adică fix persoana care redactează documentul de bază, cea care dă tonul deciziei finale a Curții.

Să te întâlnești pe ascuns, într-o sufragerie politică, la Senat, pentru (NU) a discuta sau, mă rog, pentru a respira același aer cu șeful politic al momentului, exact înainte să dai o decizie pe legea... Integrității.

Vă dați seama câtă „integritate” încăpea în acel birou? Probabil dădea pe dinafară pe sub ușa lui Abrudean.

Cum s-a desfășurat oare această apoteoză a independenței justiției? Evident, oficialii ne vor jura cu mâna pe Constituție că a fost o simplă coincidență. Probabil doamna Tănăsescu se rătăcise pe holurile Senatului căutând o carte cu Baronul Münchhausen, Ilie Bolojan evalua becurile din biroul lui Abrudean să vadă dacă nu e face risipă, și, din pură întâmplare, s-au așezat la aceeași masă.

Ilie-Sărăcie este și Bolo-Combinatorul.

Ilie Bolojan, politicianul anti-sistem, adeptul regulilor stricte și al transparenței, se dovedește a fi un politician de provincie, capabil să facă trafic de influență instituțională exact ca vechii baroni pe care îi înfierează.

Să chemi sau să primești raportorul CCR la tine în bârlog, fix înainte de o decizie vitală pentru coaliția de guvernare, este definiția de manual a presiunii politice asupra justiției.

Iar de partea cealaltă, Simina Tănăsescu ne demonstrează că hermeneutica juridică se face cel mai bine la „firul ierbii” politice. Indignarea cu care ne-a spus că nu discută probleme legate de deciziile CCR înainte de a fi date, m-a convins!

Dar nu ne-a spus DESPRE CE au discutat. Și mai ales: DE CE au discutat?

Separarea puterilor în stat funcționează impecabil în România: Puterea Judecătorească și Puterea Legislativă/Executivă sunt strict separate... până când se întâlnesc să bea o cafea în biroul Puterii.

Așa se scrie independența justiției la București. Nu în sălile de judecată, nu prin argumente publice, ci prin discuții șoptite la Senat.

Măcar acum știm un lucru cert: dacă Legea Integrității trece sau pică, decizia nu s-a luat la Curtea Constituțională, ci între un sfert de zahăr și o gură de espresso, în “sufrageria” de la Senat, sub privirea calină a lui Mircea Abrudean.