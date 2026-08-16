Hawaii se confruntă cu efectele severe ale Uraganului Lala, care s-a apropiat sâmbătă de arhipelag aducând rafale violente de vânt și precipitații abundente. Furtuna a provocat deja pagube semnificative la nivelul infrastructurii energetice, lăsând peste 40.000 de locuințe și sedii de firme fără energie electrică. În paralel, Centrul Național pentru Uragane a emis un avertisment privind apariția unor condiții periculoase pentru viață.

Defecțiunile la rețeaua electrică au afectat rapid mii de persoane pe măsură ce furtuna a avansat. Informațiile centralizate de platforma specializată poweroutage.com indicau un număr de 42.889 de clienți rămași fără curent electric la ora 14:14 HST. Cele mai mari probleme au fost raportate pe Insula Mare, unde s-au înregistrat 31.792 de cazuri, în timp ce în comitatul Maui, care include insulele Maui, Lanai și Molokai, peste 7.200 de utilizatori au rămas în întuneric.

Prognozele meteorologice indică cantități uriașe de apă într-un interval scurt de timp. Conform buletinului oficial emis de centrul de uragane la ora 14:00 HST, pe Insula Mare sunt așteptate precipitații între 25,4 și 51 cm, fiind posibile izolat chiar și cantități de până la 63,5 cm. Totodată, pentru zona de est a insulei Maui sunt estimate ploi de până la 30 cm, iar pentru partea de vest între 10 și 15 cm.

„Aceste precipitații vor provoca inundații și alunecări de teren care pot pune viața în pericol, în special în zonele cu relief abrupt”, a declarat centrul.

Compania furnizoare Hawaiian Electric a transmis deja recomandări populației pentru a se pregăti pentru intervenții de durată. Reprezentanții acesteia au avertizat clienții să se aștepte la „posibile întreruperi prelungite, eventual pe timpul nopții”, în condițiile în care sistemul meteorologic își continuă deplasarea spre vest peste întregul arhipelag.

Mobilizarea echipelor de teren este îngreunată de pagubele materiale severe provocat de furtună. Pe coasta Hamakua de pe Insula Mare, specialiștii evaluează o porțiune de 67,6 km de linii de transport al energiei, prăbușită după ce numeroși copaci au doborât stâlpii și structurile de susținere, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt al Hawaiian Electric, Darren Pai, pentru Hawaii News Now.

Încadrat inițial în categoria 1, uraganul Lala a înregistrat vânturi maxime susținute de 120 km/h. La altitudini mari, intensitatea fenomenelor a fost extremă: Centrul Meteorologic Maunakea, aflat pe cel mai înalt vârf al Insulei Mari, a măsurat rafale de vânt care au depășit 160 km/h pe parcursul după-amiezii, deși la nivelul mării valorile au fost mai scăzute.

Efectele uraganului au blocat complet transporturile maritime și aeriene. Departamentul de Transport din Hawaii a decis sistarea activității pe Aeroportul Internațional Hilo și sistarea operațiunilor pe Aeroportul Internațional Ellison Onizuka Kona din Keahole începând cu ora 14:00 HST. De asemenea, autoritățile au dispus închiderea tuturor porturilor comerciale de pe Insula Hawaii, Maui și Kaua‘i.