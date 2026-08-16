Vremea

Prognoza meteo, 16 august. Temperaturi extreme, de până la 37 de grade, și instabilitate atmosferică

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Prognoza meteo, 16 august. Temperaturi extreme, de până la 37 de grade, și instabilitate atmosfericăTermometru. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 16 august. Vremea intră într-un proces de încălzire accentuată în majoritatea regiunilor din țară. Regiunile Banat și Crișana se vor confrunta cu valuri de căldură și caniculă, în timp ce disconfortul termic va fi în creștere continuă. Izolat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne predominant senin, cu unele înnorări trecătoare după-amiaza în zonele montane și în Dobrogea.

Vântul va prezenta intensificări moderate în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze de 40...50 km/h. Valorile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor oscila între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo, 16 august. Temperaturi extreme, de până la 37 de grade, și instabilitate atmosferică

În Capitală, vremea se menține frumoasă și însorită. Cerul va fi senin pe parcursul întregii zile, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 30...31 de grade, în timp ce minima va coborî până la 16...17 grade, iar în zonele preorășenești se pot înregistra valori mai scăzute, de până la 13 grade.

Căldura

Căldură. Sursa foto: Arhiva EVZ

Căldură extremă urmată de furtuni și vijelii

Mâine, în primza zi a săptămânii, încălzirea vremii se va intensifica, generând caniculă în Banat și local în Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia. Disconfortul termic se menține accentuat în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge din nou pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la pragul de 37 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar pe litoral se vor înregistra 25 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în nordul litoralului.

Unde sunt anunțate ploi

Spre orele serii, vremea devine instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul, nordul și centrul Transilvaniei, dar și în vestul Olteniei și nordul Moldovei. Se vor semnala înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 45...55 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15...25 l/mp.

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