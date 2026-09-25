Adrian Enache și Emy Alupei lansează „La Duel”, un show muzical produs de Iuliana Marciuc

Surpriză pentru telespectatorii TVR 2. Adrian Enache și Emy Alupei lansează mâine „La Duel”, un show muzical între generații.

Este un nou show de divertisment muzical, oferit telespectatorilor de toate vârstele. „La Duel”, prezentat de Adrian Enache și Emy Alupei, aduce în aceeași emisiune artiști consacrați și reprezentanți ai noii generații. Prima ediție poate fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 15:00.

Adrian Enache și Emy Alupei dau startul noului show

„La Duel” intră în grila de toamnă a TVR 2 cu un format construit în jurul muzicii live, al întâlnirilor dintre generații și al reinterpretării unor șlagăre cunoscute.

În fiecare ediție, Adrian Enache și Emy Alupei vor avea alături tineri artiști care s-au remarcat în showbiz-ul românesc. Aceștia vor forma două „tabere”, iar confruntarea se va desfășura prin muzică și interpretări live. Momentele muzicale vor fi susținute de trupa condusă de Vlad Coman.

Laurențiu Cazan, invitat în prima ediție

Prima ediție a emisiunii „La Duel” îl are ca invitat special pe Laurențiu Cazan. Artistul va urca pe scenă alături de reprezentanți ai noii generații, într-o întâlnire muzicală în care experiența și energia tinerilor se întâlnesc în același platou.

În prima ediție participă băieții de la Acustic Boys și Ruxit. Una dintre piesele cunoscute ale invitatului special va fi reinterpretată și reorchestrată special pentru emisiune.

„La Duel” își propune să pună în evidență diferențele dintre generații, dar și ceea ce le apropie. În fiecare ediție, artiștii vor vorbi despre experiența lor, despre schimbările din muzică și despre felul în care piesele cunoscute pot primi o nouă interpretare.

Muzica live, în centrul emisiunii

Formatul pune accent pe interpretarea live și pe întâlnirile artistice dintre muzicieni cu experiențe diferite. Confruntarea dintre cele două tabere devine astfel un pretext pentru colaborări și momente muzicale în care șlagărele cunoscute sunt aduse într-o formulă nouă.

„La Duel” este produs de Iuliana Marciuc și va fi difuzat în fiecare sâmbătă la TVR 2, de la ora 15.00, începând de mâine, 26 septembrie.