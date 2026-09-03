Curtea Constituțională a României (CCR) a făcut publică motivarea referitoare la neconstituționalitatea hotărârilor adoptive de Parlament privind numirea noilor membri în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune. În documentul oficial, judecătorii constituționali subliniază că procedurile desfășurate de grupurile parlamentare reunite au încălcat prevederile din Legea Fundamentală ce vizează obligativitatea respectării legilor și principiile statului de drept, conform news.ro.

Efectele juridice ale numirilor făcute anterior de reprezentanții din Parlament vor înceta odată cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Ulterior acestei etape, parlamentarii vor fi obligați să declanșeze o nouă procedură de desemnare și vot pentru componența celor două structuri de conducere de la TVR și Radio România.

Analizând contextul politic de la momentul votului, respectiv data de 18 noiembrie 2025, Curtea a reținut structura celor 463 de parlamentari împărțiți pe formațiuni politice. Repartizarea includea 129 de membri ai PSD (27,8%), 90 de parlamentari AUR (19,4%), 73 de membri PNL (15,7%), 59 de la USR (12,7%) și 32 de reprezentanți UDMR (6,9%).

La acestea se adăugau Grupul Minorităților Naționale cu 17 membri (3,6%), Grupul SOS România cu 15 membri (3,2%), Partidul Oamenilor Tineri cu 14 membri (3,02%), grupul PACE – Întâi România din Senat cu 12 membri (2,5%), alături de 22 de parlamentari neafiliați (4,7%).

Magistrații constituționali au constatat că votul din Parlament nu a reflectat normele stabilite prin legislația specială din domeniul audiovizualului public.

”Faţă de aceste date, ce reflectă, la data adoptării Hotărârii Parlamentului României nr.46/2025, ponderea în Parlament a grupurilor parlamentare ale partidelor politice care au obţinut mandate în alegeri, ţinând cont şi de componenţa nominală a Consiliului de administraţie al SRR votată de Parlament, Curtea constată că hotărârea criticată nu respectă criteriul imperativ al ponderii în Parlament stabilit de Legea nr.41/1994, întrucât, pe de o parte, grupuri parlamentare cu pondere de peste 10% din totalul parlamentarilor au primit acelaşi număr de locuri în Consiliul de administraţie al SRR ca şi un grup parlamentar cu pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor, iar, pe de altă parte, grupuri parlamentare cu o pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor nu sunt reprezentate în Consiliul de administraţie al SRR şi SRTV”

În plus, judecătorii au subliniat că diferențele mari de reprezentare dintre formațiunile politice impuneau o repartizare proporțională a locurilor în CA.

”Or, o pondere semnificativ diferită a grupurilor parlamentare – în prezenta cauză fiind vorba despre ponderi de aproximativ două ori sau chiar de trei ori mai mari unele faţă de altele – ar fi trebuit să determine alocarea unui număr de locuri adecvat, diferit, în cadrul Consiliului de administraţie al SRR, stabilit în marja ponderii grupurilor parlamentare”

De asemenea, instanța constituțională a atras atenția că eventualele înțelegeri de natură politică nu pot trece peste cadrul legal în vigoare, menționând că o ipotetică negociere politică între grupurile parlamentare care au propus candidaţi pentru funcţiile de membru titular şi membru supleant în Consiliul de administraţie al SRR (SRTV) nu se putea plasa în afara criteriilor stabilite de Legea nr.41/1994.

Demersul la CCR a fost inițiat de grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din ambele Camere. În urma analizei, instanța a admis sesizarea de neconstituționalitate și a invalidat hotărârile ce privesc numirile la conducerea serviciilor publice de radio și televiziune.

Cu toate acestea, decizia nu anulează retroactiv activitatea de management desfășurată până în prezent. Actele juridice adoptate de Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR până la această dată își păstrează valabilitatea. Schimbările efective vor avea loc doar după apariția documentului în Monitorul Oficial, Partea I, când Parlamentul va relua de la zero procedura de desemnare.

Decizia vine în contextul în care reprezentanții AUR au solicitat oficial urgentarea publicării hotărârii adoptate pe 29 aprilie 2026. Aceștia au reclamat faptul că au trecut 127 de zile de la pronunțare fără ca redactarea și publicarea să fie finalizate, perioadă în care conducerea declarată neconstituțională și-a exercitat în continuare atribuțiile.