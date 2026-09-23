Statele Unite fac demersuri diplomatice intense pentru a aduce Rusia și Ucraina la masa negocierilor, în încercarea de a pune capăt conflictului militar. Preşedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la un summit G20 organizat în luna decembrie în Statele Unite. Anunțul a fost făcut de secretarul de Stat american Marco Rubio, în contextul în care Washingtonul întâmpină dificultăţi în a convinge cele două părți să oprească confruntările, conform AFP.

Moscova nu a răspuns imediat invitaţiei lansate de Partea americană. În schimb, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avertizat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU că Rusia ”nu va face pauză” în Războiul din Ucraina.

Declarația oficialului rus a atras o reacție promptă din partea reprezentantului Kievului. „O frază care rezumă totul”, i-a replicat omologul său ucrainean Andrii Sîbiga.

Marco Rubio a explicat rațiunile diplomatiei americane în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în marja Adunării Generale a ONU. „Pentru a rezolva problemele, trebuie să te întâlneşti cu persoanele cu care eşti în dezacord sau cu cele cu care poţi avea diferende. De aceea, noi l-am invitat pe preşeintele Putin la G20”, a justificat Marco Rubio.

Oficialul de la Washington a subliniat importanța dialogului direct și deschiderea internațională pe care o oferă un astfel de eveniment politic.

„Noi credem că aceasta este ocazia ca el (Putin) să dialogheze nu doar cu preşedintele (Trump), ci şi cu alţi lideri ai lumii”, a adăugat Rubio, exprimându-și totodată ”speranţa ca el (Putin) să accepte această invitaţie”.

Declarațiile șefului diplomației americane au survenit la scurt timp după ce acesta s-a întâlnit cu Serghei Lavrov la un hotel din New York, într-un moment în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătea să ia cuvântul la tribuna ONU.

În cadrul acestor întrevederi, Marco Rubio a îndemnat Moscova şi Kievul să încheie un armistiţiu energetic, precizând că Statele Unite lucrează activ la acest proiect. Deși un astfel de „moratoriu” nu va pune capăt Războiului din Ucraina, secretarul de Stat a subliniat că măsura ar putea servi ca „platformă” în vederea obținerii unui acord mai larg.

„Cele două părţi şi-au experimat interesul faţă de un armistiţiu limitat implicînd energia”, a menționat Rubio, completând că „evident, nu este un lucru uşor, dar cele două părţi au declart că sunt interesate”.